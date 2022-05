Docteur Strange de Marvel et Obi-Wan Kenobi de Star Wars se sont rencontrés et se sont affrontés dans un combat au sommet grâce à un mod dans Elden Ring. Qui est l’heureux vainqueur ?

Après Les Simpson qui se sont invités dans la mythologie nordique dans God of War, c’est au tour de Star Wars et Marvel de débarquer dans l’Entre-Terre pour nous offrir un combat titanesque.

Un joueur d’Elden Ring, du nom de Dramatic_Ad_7938, a partagé une vidéo impressionnante sur Reddit le 22 mai 2022. On y observe son personnage sous les traits d’Obi-Wan Kenobi, le héros de Star Wars et de la prochaine série Disney+.

Un octogone entre Marvel et Disney

Avec sa tenue de combat Jedi, son sabre laser bleu et sa fameuse barbe, Obi-Wan Kenobi s’invite dans un combat totalement loufoque contre Docteur Strange. Le maître Jedi montre toutes ses capacités — il peut lancer de gros rochers à travers l’arène en utilisant « le pouvoir de la Force ». Mais il n’est pas le seul.

Le héros du dernier film Doctor Strange in the Multiverse of Madness débarque lui aussi, prêt à en découdre. Fidèle à lui-même, le Docteur Strange utilise une série d’incantations et de sortilèges, dont « Lance de foudre, Tourbillon de flammes et Disque de lumière ».

Le combat se déroule de manière assez crédible et, attention, petit spoiler : il finit sur un match nul où les deux personnages disparaissent comme si tout ceci n’était qu’un rêve.

Obi-Wan Kenobi contre Doctor Strange dans Elden Ring. // Source : Reddit

On espère que les possibilités offertes par le dernier jeu de From Software ne s’arrêteront pas juste là, et qu’on est encore loin d’avoir tout vu. De plus, nous ne sommes jamais à l’abri d’une mise à jour qui peut complètement changer tout l’équilibrage du jeu et donc du PVP.