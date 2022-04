La page Wikipédia du studio derrière Trackmania a été modifiée pour faire disparaitre notre enquête

Les pages Wikipedia de Nadeo, un studio appartenant à Ubisoft, et de son fondateur Florent Castelnérac, ont été caviardées à plusieurs reprises depuis la publication d’une enquête de Numerama. Le dirigeant, accusé par ses employés de pratiques managériales abusives, est toujours en poste, un an et demi après notre article.

La page Wikipedia dédiée à Florent Castelnérac n’attire généralement pas de nombreux visisteurs. Pourtant, en mars 2021 et en avril 2022, la biographie du fondateur et directeur du studio Nadeo a été modifiée à plusieurs reprises. La page Wikipedia de l’entreprise a elle-même été remaniée discrètement en 2022.

Les modifications ne sont pourtant pas anodines. Elles visaient toutes à effacer, modifier ou réduire l’importance d’un sujet en particulier : une enquête réalisée par Numerama sur Nadeo, et sur des accusations de management brutal du manager haut placé.

Des accusations de harcèlement moral au sein de Nadeo

Le nom de Nadeo n’est pas très connu du grand public, mais le petit studio jouit pourtant d’une énorme popularité dans le secteur des jeux vidéo, depuis qu’il a développé Trackmania, un jeu de courses de voitures devenu culte. Racheté en 2009 par Ubisoft, le studio est cependant resté indépendant du géant français. Les employés sont restés dans des locaux séparés de ceux d’Ubisoft, ils n’ont pas toujours accès aux services des ressources humaines de l’entreprise, et surtout, Florent Castelnérac est resté à la tête du studio — et il l’est encore aujourd’hui, plus d’un an et demi après notre enquête.

Trackmania, le jeu phare de Nadeo // Source : Ubisoft

Numerama a révélé en septembre 2020 que le fondateur du studio était connu des salariés pour des crises de colère et une certaine emprise sur le personnel du studio. Nous avions recueilli les témoignages d’une dizaine d’employés ou ex-employés de Nadeo, qui partageaient tous les mêmes craintes concernant Florent Castelnérac. Malgré des plaintes auprès des RH, la situation n’a pas été prise au sérieux, ni résolue.

Nous avions contacté Florent Castelnérac, qui avait longuement répondu à nos questions, et dont les réponses figurent dans notre article. Nous avions aussi écrit à Ubisoft, qui n’a jamais répondu à nos interrogations. Officiellement, elle a toujours soutenu le fondateur de Nadeo. Florent Castelnérac est d’ailleurs encore en poste, bien qu’il ait récemment annoncé sur Twitter prendre une « pause ».

Ubisoft avait, quelque temps avant la parution de notre enquête sur Nadeo, également été visé par de nombreux témoignages faisant état de harcèlement sexiste et d’agressions sexuelles par des managers, des actes sur lesquelles Numerama a également enquêté.

Des modifications partiales

Les premières modifications sur la page Wikipedia de Florent Castelnérac sont apparues en mars 2021, près de 6 mois après la publication de notre enquête. Le 22 mars 2021, une personne supprime purement et simplement le paragraphe entier dédié à nos révélations, intitulé « controverse » sur l’encyclopédie en ligne. Il est presque immédiatement remis en ligne par un modérateur. L’internaute essayera trois fois dans la journée de supprimer le paragraphe, sans succès. Pour les habitués de Wikipedia, il s’agit typiquement de ce qu’ils appellent un CAOU, ou « Compte à objet unique », créé pour « promouvoir une cause » et sans avoir de réel but encyclopédique — donc, modifier une page en leur faveur ou pour des proches.

Tout le paragraphe dédié à l’affaire Nadeo a été supprimé de la page Wikipedia de Florent Castelnérac // Source : Wikipedia

Les tentatives de caviardage ont ensuite repris le 5 avril 2022, de manière plus subtile cette fois. Les phrases évoquant notre enquête et les accusations de harcèlement moral ne sont pas supprimées — mais un nouveau compte, AnneLaure9135, rajoute des phrases prenant la défense de l’entreprise et de Florent Castelnérac. L’utilisatrice précise notamment qu’une « étude anonymisée réalisée par un cabinet de conseil (Great Place to Work) sur l’activité managériale du studio [a noté] le respect des individus à 92% ». Elle met également en avant le fait que notre article « relais (sic) également plusieurs témoignages détaillés et positifs d’employés évoquant le « bonheur d’y travailler » et la « surprise du tableau dépeint ».»

Une utilisatrice a ajouté plusieurs passages sur la défense de Florent Castelnérac // Source : Wikipedia

Jules, un administrateur de Wikipedia qui avait déjà annulé les suppressions de paragraphes, réagit à nouveau et supprime les modifications. AnneLaure9135 commence alors un long dialogue avec lui afin de préciser son point de vue, et assure ne pas avoir été rémunérée pour faire les modifications.

L’administrateur juge cependant qu’il ne voit « aucune raison de modifier la rédaction actuelle », et annule quasiment toutes ses modifications.

Qui a modifié les pages Wikipedia ?

AnneLaure9135 n’a pas modifié que la page de Florent Castelnérac : elle a essayé d’ajouter une phrase dans l’article dédié à Nadeo en insistant sur « l’intégrité de l’entreprise ». Sa modification est aussi supprimée par Jules.

Il est impossible de savoir qui se cache derrière le surnom AnneLaure9135, et l’utilisatrice n’a pas répondu à notre demande de contact. « Ce n’est pas une pratique d’Ubisoft de « caviarder » les pages wikipedia, pages qui ne sont pas non plus gérées par Ubisoft », nous a également déclaré le studio français.

Rien ne permet d’affirmer que les modifications de mars 2021 et d’avril 2022 aient été faites par la même personne.

Les pages Wikipedia de Nadeo et de Florent Castelnérac ont été modifiées de façon suspecte // Source : Wikipedia

Il est cependant possible de dire que les tentatives de modifications étaient orientées, et qu’elles n’étaient pas faites dans le seul but de « relayer toute l’information au sujet de la controverse », comme AnneLaure9135 a pourtant tenté de le justifier. Il est d’ailleurs intéressant de noter que les seuls articles auxquels l’utilisatrice a contribués sont ceux sur Nadeo et sur Florent Castelnérac.

Comme le note l’administration de Wikipedia Jules, qui nous a prévenus des modifications et avec qui nous avons échangé, « d’expérience, les internautes bénévoles et désintéressés qui passent des heures à argumenter pour modifier une ligne d’un paragraphe sur un sujet polémique, sans faire aucune autre modification sur l’encyclopédie, ça n’existe pas. »