La date du Z Event pour l'édition 2021 est officialisée. Il aura lieu du 29 au 31 octobre 2021. Les internautes pourront donc lâcher des subs et des dons à leurs streameurs et streameuses fétiches, pour la bonne cause. L'association mise en avant cette année est Action contre la faim.

C’est reparti pour un tour. Cette année encore, le Z Event se tiendra, et cela malgré la relative persistance de l’épidémie de coronavirus en France, bien que la propagation de la maladie se trouve en chute libre depuis plusieurs semaines. Adrien Nougaret, alias ZeratoR, l’organisateur de l’évènement, a annoncé le jeudi 14 octobre sur sa chaîne Twitch que son challenge caritatif annuel aura lieu du 29 au 31 octobre 2021 au profit d’Action contre la faim.

C'est l'heure ! Le #ZEVENT2021 C'est le 29-30-31 Octobre 2021 au profit d'@ACF_France , voici le trailer d'annonce. On espère vous y voir nombreux💚 pic.twitter.com/kePNIhNmOU — ZeratoR (@ZeratoR) October 14, 2021

C’est quoi le Z Event ?

Pour qui ne serait pas très au fait de ce qu’est le Z Event, il s’agit d’un marathon de jeux vidéo et de diffusion en streaming pendant une cinquantaine d’heures. Le Z Event n’est certes pas le premier du genre, mais il est devenu en quelques années l’un des plus suivis, en France et dans le monde. Au cours de ce défi, des personnalités du web, mais pas toujours, sont réunies dans une même salle afin de collecter des dons au bénéfice d’une cause.

Pour y parvenir, chaque vidéaste anime sa chaîne Twitch et incite son public à donner quelques euros. Les activités sont variées : cela peut être des parties en solo ou en multijoueur, des discussions, des épreuves à effectuer en direct, des quiz, des Dessinez, c’est gagné ! et ainsi de suite. Afin de rendre le tout le plus amusant possible, les streameurs et les streameuses fixent des paliers qui les obligent à faire dans l’année les instructions qui y sont rattachées.

En 2020, c’était Amnesty International qui a été retenue pour profiter de la notoriété du Z Event. Plus de 5,7 millions d’euros avaient été collectés au cours de l’évènement. C’était alors un record. Précédemment, le Z Event a mis en avant l’Institut Pasteur (plus de 3,5 millions d’euros en 2019), Médecins Sans Frontières (plus d’un million d’euros en 2018), La Croix-Rouge (500 000 euros en 2017) et Save The Children (170 000 euros en 2016).

Le programme du Z Event 2021

La tenue de l’édition 2021 du Z Event avait été suggérée sur le compte Twitter officiel de l’organisation, en questionnant faussement Zerator sur la date de l’évènement, le 11 octobre dernier. Le message, retweeté d’ailleurs « innocemment » par Zerator, avait été suivi par quelques messages de l’organisateur promettant une grosse annonce dans la soirée du 14 octobre, sans en préciser la teneur.

Cette année, le challenge implique 49 streameurs : Alexclick, AlphaCast, aminematue AngleDroit, Antoine Daniel, Bob Lennon, CaMaK, chowh1, DamDamLive, Deujna, DFG, Doigby, Domingo, Etoiles, Gius, GoB, Gom4rt, Gotaga, Inoxtag, Jean Massiet, Jeel, Jiraya JLAmaru, JLFakemonster, JLTomy, Joueur du Grenier, Kameto, Kenny, Lapi, LeBouseuh, Lege, LittleBigWhale, Locklear, Maghla, Michou, mistermv, MoMaN, Mynthos, NtK_TV, Ponce, RebeuDeter, Rivenzi, Sardoche, Solary, TPK, Trinity, Ultia, Xari et ZeratoR. Certains autres streameurs ne seront en revanche pas de la partie, comme Squeezie.

En 2020, compte tenu de la situation sanitaire très précaire en France — il n’y avait pas encore de vaccination disponible –, l’organisation disait exiger des participants un test PCR négatif pour les 85 personnes impliquées (les vidéastes, le staff technique, etc.), le port du masque en cas de déplacement, un confinement préalable en amont, l’usage de gel hydroalcoolique et l’interdiction de revenir dans les locaux en cas de sortie.

Il reste à voir ce qui est prévu pour cette année, mais la situation sanitaire a bien changé et il est probable que les règles soient assouplies, sans pour autant donner lieu à cluster. L’année dernière, le Z Event avait dû s’organiser à la fois en présentiel et en distanciel, tout le monde ne pouvant pas être sur place pour des raisons évidentes de risque sanitaire. En 2021, le Z Event sera complètement en présentiel, dans le sud de la France.

Particularité de cette année, il sera précédé la veille d’un concert avec plusieurs artistes dans une salle d’une capacité de 300 à 400 places. Le concert sera diffusé sur Twitch. Les places pour les spectateurs seront payantes et les fonds iront dans la cagnotte pour Action contre la faim. Les artistes annoncés pour le concert du 28 octobre incluent PV Nova, LittleBigWhale, LEJ (Lucie, Elisa, Julie), Kikesa et Fianso

Nouveauté cette année pour le #ZEVENT2021, nous organisons la veille de l’événement un CONCERT avec des artistes qui ont répondu présent pour cette première qui fait donc du ZEVENT un événement en deux parties, ce sera évidemment diffusé sur Twitch en direct live !💚 pic.twitter.com/j8UjcQg5rn — ZeratoR (@ZeratoR) October 14, 2021

Un Z Event 2021 après la fuite qui a affecté Twitch

Le Z Event 2021 survient dans un contexte particulier. La plateforme Twitch, qui héberge de fait les chaînes des vidéastes, a été la cible d’une importante compromission de données. Si les mots de passe n’ont pas été exposés, des données financières relatives à certaines stars du site — dont de nombreux francophones — ont été mises en ligne. On a aussi appris l’existence d’un important projet confidentiel (Vapour) et les rouages d’un secret qui a souvent intrigué la communauté de Twitch.

Les révélations sur les gains de certaines célébrités de Twitch ont d’ailleurs relancé une controverse sur les pratiques fiscales qui ont cours dans le milieu du streaming. Plusieurs stars de la scène française sont en effet pointées du doigt pour leur exil à Malte qui leur permet de bénéficier d’une bonne optimisation fiscale — pour ne pas dire évasion. Leur présence au Z Event pourrait être un objet de controverse alors que Zerator rejette justement ce genre de pratiques.

Le sujet avait été évoqué justement par Zerator, à la suite du leak : « J’en profite d’ailleurs pour dire que je trouve ça étonnant de vivre à Malte à l’année et de pourtant participer à des événements comme le Z Event ». Mais de toute évidence, le sujet n’ira pas plus loin de son côté, alors qu’il souligne le décalage dans l’attitude de certains invités : « Je ne suis juge de personne et je continuerai d’inviter ces streameurs car le Z Event est un événement qui me dépasse de loin et non plus juste un rassemblement de potes, mais c’est pour moi incohérent. »

La fuite a aussi souligné l’extrême déséquilibre en termes de parité dans le top des streameurs. On ne dénombre en effet que 3 femmes sur les 100 streameurs les mieux payés au monde. Ce constat fait écho à une controverse qui avait marqué l’édition 2019 du Z Event. Un constat sur Twitter s’était rapidement envenimé, alors qu’un internaute notait une faible parité et un manque de diversité parmi les convives. On ne dénombrait ainsi que 8 femmes sur les 54 invités. Cela étant, c’était toutefois mieux que les années précédentes, ou le déséquilibre était encore plus prononcé.

