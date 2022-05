Netflix prévoit d’agir sur le partage des comptes vers la fin 2022, selon une note interne du service de vidéo à la demande par abonnement. Il ne s’agit pas de l’empêcher, mais de le faire payer aux abonnés. Littéralement.

La chasse au partage de compte sur Netflix va bientôt se matérialiser. Alors que le géant américain de SVOD a été historiquement très permissif, le ton doit changer d’ici la fin de l’année. C’est ce que révèle une note interne qu’a pu lire le New York Times, dans son édition du 10 mai. Dans ce document, il est aussi question de l’arrivée de la publicité sur le site.

Les détails sur la stratégie de Netflix en matière de partage de compte restent assez flous, mais les premières mesures devraient apparaître au cours des trois derniers mois de l’année 2022. C’est à ce moment-là que Netflix, selon les mots du NYT, « prévoit de commencer à sévir contre le partage de mots de passe parmi ses abonnés. »

Netflix prépare les esprits à un changement de braquet sur les mots de passe. // Source : Numerama

C’est manifestement la première fois que l’on a un début de calendrier sur les intentions de Netflix. On savait que la plateforme de vidéo à la demande par abonnement souhaitait resserrer la vis, sans aller jusqu’à empêcher absolument tout partage de compte. Parmi les options considérées, il y a celle d’une facturation plus élevée sur l’internaute propriétaire du compte partagé.

En clair, si vous êtes le titulaire de l’abonnement et que vous le refilez à votre petit frère, à votre ami ou à votre copine, ou à toutes ces personnes à la fois, et bien plus encore, alors Netflix va élever quelque peu le prix de votre abonnement. Il reste à voir de combien et dans quelles conditions (par exemple, une hausse d’un montant fixe par « passager clandestin » ?).

Netflix vous laissera vous expliquer entre vous

Netflix est pris entre des enjeux contradictoires : il lui faut préserver d’une part son image de marque et sa notoriété (le partage des comptes a aussi permis de populariser les contenus du site, ce qui a son importance dans la bataille que se livrent les géants de la SVOD pour avoir l’attention du public), et il lui faut d’autre part trouver des relais de croissance.

La hausse du prix mensuel qui se dessine pour les comptes partagés apparaît comme un stratagème assez rusé de la part de Netflix : cela lui permet de ne pas officiellement mettre fin au partage des comptes, en tant que tel — du moins, ce n’est pas ce qui est prévu à court terme : en principe, le partage sera toujours toléré. Par contre, il sera rendu plus contraignant.

Un abonné, trois passagers clandestins.

En effet, une hausse substantielle du prix mensuel pourrait occasionner des mises au point entre l’internaute qui partage le compte et ses proches. Ceux-là pourraient être privés de l’accès si cela devient trop cher pour celui qui paie. Ou alors, ils pourraient être invités à verser une contribution financière ou, si c’est déjà le cas, à donner un peu plus qu’avant.

Dans les deux cas, l’explication de texte se fera entre les personnes ayant accès au compte partagé. Netflix pourrait même être gagnant. Cela peut même aboutir à faire venir de nouveaux abonnés, dans le cas où celles et ceux qui profitaient jusqu’à présent du compte d’un proche ont été mis à la porte par le ou la titulaire du compte, car ça devenait trop cher.

Ce changement d’approche va susciter le désarroi ou la colère chez les abonnés concernés. Netflix, pourtant, ne fait qu’appliquer ses conditions d’utilisation, qui interdisent le partage de mots de passe — et donc de comptes. Si la plateforme se permettait de passer outre quand elle écrasait triomphalement le marché, en 2016, la concurrence s’est durcie depuis. Comme la position de Netflix sur les comptes.