Netflix abandonne la série Space Force, après seulement deux saisons.

Celles et ceux qui appréciaient le duo Steve Carell – John Malkovich devront faire leur deuil de Space Force. La série américaine qui voulait se moquer de la création, pendant la présidence de Donald Trump, de la toute nouvelle branche de l’armée américaine dédiée à l’espace s’arrête au bout de deux saisons. Deadline a appris le 29 avril 2022 qu’elle ne serait pas renouvelée pour une troisième.

Space Force n’a pas assez convaincu

La deuxième saison de Space Force est sortie en 2022 sur Netflix, à partir du 18 février. La rapidité avec laquelle la décision semble avoir été prise dans l’état-major du géant de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) suggère que le public n’a pas suivi, ou en tout cas pas suffisamment au regard du coût de production de la série, qui avait par ailleurs deux grosses têtes d’affiche.

Ces audiences sans doute insuffisantes de la série s’expliquent peut-être par une écriture trop faible pour rendre la série assez drôle — nous avions vu la saison une et nous ne l’avions pas trouvée à la hauteur. Regrettable, lorsqu’on a entre les mains deux acteurs au fort potentiel comique. Mais les tentatives humoristiques ont semblé trop convenues, banales, pour nous accrocher.

Steve Carell, quand il a appris l’annulation de Space Force. // Source : Netflix

Des facteurs exogènes ont certainement aussi joué contre la série. Le changement d’administration aux États-Unis, avec le départ de Donald Trump du pouvoir en janvier 2021, a peut-être nui à Space Force. Il a fallu tenir compte de l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Or, de manière indirecte, la série profitait du fantasque président républicain pour l’égratigner.

C’est au tout début de l’année 2019 que Netflix annonçait la mise en route d’une série sur la Space Force, à peine quelques mois après la signature par Trump d’une directive ordonnant au Pentagone de créer cette branche des forces armées. À l’époque, l’initiative avait suscité moqueries et critiques, car elle semblait provenir tout droit de la science-fiction. Aujourd’hui, cette structure ne fait plus vraiment débat. Elle est acceptée et a démontré son utilité.

Ces facteurs extérieurs à la série elle-même ont peut-être quelque peu désamorcé l’intérêt que l’on pouvait porter à Space Force. Ce peut-être une mise en garde pour Netflix : les séries d’opportunité comme Space Force, qui sont très liées à un fait d’actualité, sont exposées à être dépassées plus vite que d’autres, qui réussissent à être plus intemporelles.