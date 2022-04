Sega va toujours plus loin dans l’abus commercial, en retirant certains vieux Sonic des canaux de vente. Le but ? Pousser à l’acquisition de la compilation Sonic Origins.

Sega semble déterminé à faire de Sonic Origins l’un des pires abus commerciaux de ces dernières années. Annoncée à l’occasion des 30 ans de la célèbre mascotte et prévue pour le 23 juin, cette compilation réunit quatre aventures emblématiques — Sonic, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD — dans une édition 100 % numérique. Un mois auparavant, ces jeux auront disparu des canaux de ventes.

Dans un communiqué publié le 26 avril, Sega annonce effectivement qu’il s’apprête à retirer les quatre jeux accessibles dans Sonic Origins des plateformes où il est possible de les acheter. Aujourd’hui, on peut toujours acquérir Sonic 2 ou encore Sonic CD sur Steam moyennant 4,49 € pièce. À partir du 20 mai, ce ne sera plus possible et il faudra obligatoirement passer par la compilation pour les obtenir.

Sonic Origins // Source : Sega

Les pratiques commerciales douteuses de Sega, avec Sonic

À noter quand même que les propriétaires d’une Nintendo Switch seront — un peu — épargnés par la politique contestable de Sega. Il y aura ainsi trois exceptions à la règle : Sonic et Sonic 2 seront toujours disponibles par l’intermédiaire de la collection Sega Ages (6,99 € par jeu), tandis que Sonic 2 continuera d’être proposé aux abonnés du Nintendo Switch Online + Pack additionnel (lesquels peuvent redécouvrir des oldies sur Mega Drive).

Sega assume le retrait de ces jeux par l’arrivée imminente de Sonic Origins. Qu’importe les éventuelles améliorations dont ils bénéficieront, on peut déplorer cette décision dans le sens où les gens n’auront plus le choix. Vous voulez seulement acquérir le tout premier Sonic ? Il faudra payer 40 € au minimum pour y jouer via Sonic Origins. Ça fait cher le trip nostalgique.

La compilation a déjà fait parler d’elle, au sens négatif du terme, en raison de son prix trop élevé, de l’existence d’une Deluxe Edition ou encore des DLC honteux. Ce n’est pas elle qui redorera le blason de Sonic, qui a connu des opus récents compliqués (Sonic Forces est mauvais) et s’épanouit plutôt au cinéma (les deux films ont bonne presse). On espère qu’il se rattrapera avec Sonic Frontiers, sans quoi il n’y aura plus beaucoup d’espoir pour le hérisson bleu ultra rapide.