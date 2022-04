Sony se tourne de plus en plus vers le portage PC

Le PC a une place de plus en plus importante dans la stratégie de Sony. Néanmoins, le géant japonais souhaiterait d’abord sortir ses jeux PlayStation sur consoles, avant de faire un portage PC quelques années plus tard.

Depuis quelque temps, le portage PC est devenu une réelle opportunité pour Sony qui souhaite attirer plus de joueurs et joueuses issus des autres plateformes. Le studio japonais avait même racheté le 1er juillet 2021 Nixxes Software, studio qui s’occupait de jeux tels qu’Hitman : Absolution, ou encore Rise of The Tomb Rider. Cette stratégie s’est renforcée dernièrement avec l’arrivée d’Horizon Zero : Dawn The Forzen Wilds, puis celle de God of War sur Steam le 14 janvier 2022.

Qu’est-ce que le portage ? Cela consiste à rendre accessible un jeu depuis son système d’exploitation originel vers une autre plateforme.

Sony cherche un directeur de stratégie pour ses portages PC

PCGamesn a relayé l’information le 24 avril 2022 : Sony est à la recherche d’un directeur de stratégie pour gérer ses plans PC et optimiser ses ventes sur cette plateforme. Mais que cherche donc Sony avec ce recrutement ? Certainement à aller plus vite sur le portage PC et cibler plus de joueurs et joueuses. Avec cette annonce, Sony espère trouver la tête pensante de son projet.

Horizon Zero Dawn. // Source : Sony

Reste maintenant à savoir sur quelles plateformes Sony souhaite faire venir ses prochains (ou anciens) jeux. À l’heure actuelle, Sony n’a sorti ses exclusivités que sur Steam et l’Epic Games Store, mais il ne serait pas impossible de voir le studio japonais créer sa propre plateforme et s’y donner plein pouvoir pour satisfaire ses joueurs.

Quels seront les prochains jeux PlayStation à arriver sur PC ?

Le prochain jeu à bénéficier d’un portage vers le PC est Uncharted : Legacy of Thieves collection. Beaucoup de joueurs PC attendent avec impatience de vivre (ou revivre) les aventures de Nathan Drake. Pour le reste, il est encore trop tôt pour savoir quels seront les prochains Jeux PlayStation Studios à arriver sur PC.

Il semblerait que la stratégie de Sony est de faire un portage sur l’intégralité de ses jeux, surtout les exclusivités, et de faire patienter les joueurs et joueuses PC le moins de temps possible.

Les adeptes de la console pourront quant à eux garder ce côté exclusif et jouer aux jeux bien avant les joueurs PC, mais cela risque néanmoins de ne plus durer très longtemps.