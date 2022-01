Sony propose une nouvelle exclusivité PlayStation aux joueurs PC, et pas des moindres. Les concernés vont pouvoir découvrir God of War, le meilleur jeu de la PlayStation 4.

« Ne sois pas désolé, sois… meilleur » : cette phrase, prononcée par le charismatique Kratos dans God of War, résonne en moi depuis 2018 — année où ce chef-d’œuvre est sorti sur PlayStation 4. Elle va désormais connaître un écho bien plus important grâce à un portage sur PC, disponible à compter du 14 janvier 2022 (il est aussi disponible dans le PlayStation Now, en streaming). Pour Sony, c’est l’occasion de faire briller un peu plus cette ex-exclusivité signée Santa Monica, alors que la suite, sous-titrée Ragnarok, sera très bientôt proposée aux joueurs et joueuses PS4 et PS5 (du moins l’espère-t-on).

Si le public PC découvre God of War sur le tard, il aurait tort de tourner le dos à cette aventure grandiose, qui se hisse incontestablement au sommet du catalogue de la PS4 (n’en déplaise aux fans d’Horizon Zero Dawn, de Marvel’s Spider-Man ou de The Last of Us Part II). Les tests de la version PC sont élogieux : le Metacritic, qui agrège les notes, culmine à un score de 93 sur 100, auréolé de la mention « Metacritic must-play ».

God of War (PC) // Source : Sony

Pourquoi il faut impérativement jouer à God of War sur PC

« God of War reste un jeu d’action excellent et magnifique », souligne GameSpot dans sa critique partagée le 12 janvier. Visiblement, le portage sur PC est assez sage, ce qui paraît logique compte tenu de l’excellence de la mouture originale (magnifiée sur PS4 Pro et PS5). Les ordinateurs les plus puissants permettront quand même de bénéficier de certaines améliorations intéressantes, comme le framerate débloqué, la compatibilité avec les écrans ultra-larges, des effets d’ombres bien meilleurs ou encore les multiples options de personnalisation.

God of War est une production qui profite à plein régime de son statut de jeu d’abord exclusivement pensé pour une seule plateforme (la PS4). En poussant la console dans ses retranchements, il a atteint un niveau d’excellence sur tous les critères qui comptent. Visuellement époustouflant grâce à son monde semi-ouvert maîtrisé de A à Z, God of War s’affirme comme une totale réinvention. Après une trilogie axée sur la mythologie grecque, Kratos se frotte aux divinités nordiques avec une intelligence certaine en termes de continuité narrative (c’est le même personnage, simplement hanté par son passé tumultueux). Un point crucial pour deux raisons : les fans de la première heure apprécieront les références, quand les nouveaux venus ne seront pas perdus face à ce nouveau départ.

En termes de gameplay, God of War abandonne volontiers le genre purement action de ses prédécesseurs pour lorgner un peu plus du côté du RPG (jeu vidéo de rôle). Où des combats épiques et brutaux côtoient des mécaniques un peu plus approfondies. Il en résulte une aventure sans aucune fausse note, articulée autour d’une intrigue poussée et touchante (la relation entre Kratos et son fils Atreus est captivante). C’est le genre de grand moment qu’on aimerait oublier, pour être en mesure de le revivre comme si c’était la première fois.

Mon PC fera-t-il tourner God of War ?

Avant de craquer pour la version PC de God of War, il est quand même important de vérifier si son ordinateur sera capable de faire tourner le jeu dans de bonnes conditions. Pour information, sur un PC équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 3700X, de 16 Go de RAM et d’une Nvidia GeForce RTX 2070 Super, God of War propose une expérience très, très satisfaisante. On n’a déploré aucun bug visuel ni ralentissement, malgré les curseurs visuels poussés à fond. L’optimisation pourrait malgré tout être meilleure (le PC peut chauffer).

Voici les configurations recommandées par Sony pour la version PC de God of War :