La saison 6 de Better Call Saul, diffusée à partir du 18 avril 2022, marque le retour des personnages de Walter White et de Jesse Pinkman. Il s’agit de l’ultime saison pour la série dérivée de Breaking Bad.

Diffusée entre 2008 et 2013, Breaking Bad est incontestablement une des plus grandes séries du 21e siècle. Toujours très populaire aujourd’hui grâce à Netflix, qui la diffuse en SVOD, Breaking Bad a marqué des millions de personnes grâce à sa narration intense et le brillant développement de ses personnages, à des années lumière de ce que proposaient les autres séries à l’époque. Breaking Bad a d’ailleurs gagné 12 Emmy Awards, en grande partie grâce à Bryan Cranston, l’interprète de l’incroyable Walter White.

Neuf ans après l’arrêt de la série, le plus célèbre des profs de physique-chimie s’apprête à faire son grand retour sur le petit écran. Sur Twitter, le compte officiel de Better Call Saul annonce le retour de Walter White et Jesse Pinkman, les deux personnages vedettes de la série originale.

Le retour de Walter White et Jesse Pinkman était prévisible

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur Breaking Bad et Better Call Saul. Si vous n’avez pas vu ces séries, nous vous conseillons de vous arrêter là.

Lancée en 2015, Better Call Saul devait, initialement, suivre le quotidien de Saul Goodman, l’avocat véreux au service du business de Walter White dans Breaking Bad. Après des débuts très lents, très portés sur l’univers de la justice, la série a pris son envol approximativement autour de sa troisième saison en réintroduisant plusieurs personnages emblématiques de Breaking Bad, dont Gus Fring, l’antagoniste principale de la série. À la fin de la saison 5, qui s’est achevée en 2020, tous les personnages majeurs de Breaking Bad étaient réapparus dans Better Call Saul. Tous sauf deux, Walter et Jesse.

Si l’on peut être surpris par l’annonce du compte officiel de Better Call Saul, alors qu’aucune image de Walter et Jesse n’est apparue dans la bande annonce de la saison 6, il serait mensonger de prétendre que nous ne nous attendions pas à ce retour. Better Call Saul a l’avantage raconter l’histoire de Saul Goodman dans le passé et dans le futur, ce qui lui permettra sans problème de ramener les deux personnages emblématiques de Breaking Bad à la lumière. Reste à savoir comment. Better Call Saul n’a, pour l’instant, que très peu abusé du fan service. Espérons que le retour de Walter et Jesse ne soit pas grossier.

À partir du 19 avril, on retrouvera chaque semaine un nouvel épisode de Better Call Saul sur Netflix, jusqu’à l’épisode 7. Les six derniers épisodes seront diffusés à partir du 12 juillet 2022. Pourquoi une séparation en deux parties ? Les producteurs de la série jouent probablement sur le calendrier pour rendre la saison 6 de Better Call Saul éligible aux Emmy 2022, puis aux Emmy 2023. L’objectif semble le même qu’à l’époque de Breaking Bad : rafler tous les trophées !