Tous les mois, les abonnés et abonnés PlayStation Now ont accès à de nouveaux jeux disponibles en streaming sur PS4, PS5 et PC. Voici la sélection pour avril 2022.

La communauté des joueurs et des joueuses de Sony a accès à deux grands services avec les consoles PlayStation. Il y a le PS Plus d’une part, avec des jeux offerts chaque mois. Et il y a le PlayStation Now, qui, en échange d’un abonnement mensuel, donne accès à une bibliothèque de jeux PS4, PS3 et PS2, grâce au jeu en streaming.

Le catalogue du PlayStation Now contient déjà quelques centaines de jeux vidéo ; assez pour s’occuper des heures et des heures. Mais les joueurs et les joueuses sont insatiables et en veulent toujours plus : aussi Sony gonfle-t-il son catalogue avec de nouveaux titres chaque mois. Pour le mois d’avril 2022, on connait la sélection de Sony.

Outer Wilds et Werefolf pour ce mois-ci, entre autres. // Source : Sony

Le PlayStation Now est décliné en trois formules : un mois pour 9,99 €, un trimestre pour 24,99 € et un an pour 59,99 €.

Les 4 nouveaux jeux du PlayStation Now pour ce mois d’avril 2022, disponibles à compter du 5 avril.

Outer Wilds

Outer Wilds est une épopée spatiale marquante, qui s’articule autour d’une expérience vidéoludique centrée sur l’exploration, le tout en vue subjective. Ici, vous incarnez une recrue travaillant pour un programme spatial vous demandant d’aller fureter sur divers mondes. Le jeu, qui a été annoncé en 2018, est aussi disponible sur PC et Xbox.

Journey to the Savage Planet

Tout comme Outer Wilds, Journey to the Savage Planet est un jeu vidéo qui tourne autour de l’espace et de l’exploration. Votre rôle, ici, est de vous focaliser sur l’étude d’une planète afin de déterminer si elle est habitable pour l’humanité. Mais les choses ne sont pas de tout repos. Le titre est sorti en 2020 et est disponible sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4.

WRC10 FIA World Rally Championship

Le monde de la course automobile vous attire, et plus particulièrement le rallye ? Si vous avez la PlayStation et l’abonnement PS Now, vous avez accès maintenant à WRC10 FIA World Rally Championship. Les amoureux et amoureuses des grands modèles de voitures comme Alpine, Subaru ou Auri seront aux anges. Le jeu est sorti en 2021 sur la plupart des plateformes.

Werewolf : The Apocalypse – Earthblood

Il s’avère que Werewold : The Apocalypse — Earthblood ne nous a pas laissé un très bon souvenir. C’était certes amusant d’incarner un loup-garou, mais pas dans un environnement graphique un peu vieillissant. Vous pouvez toutefois lui donner sa chance, maintenant qu’il est proposé dans le PS Now. Le jeu est sorti en 2021, sur PlayStation, Xbox et PC.

