Apple TV+ est la première plateforme à recevoir l’Oscar du meilleur film grâce à La Famille Bélier

L’édition 2022 des Oscars a livré son verdict : pour la première fois dans l’histoire de la cérémonie, un film exclusivement distribué via une plateforme de streaming, a remporté le prix du meilleur film. Il s’agit de CODA, proposé sur Apple TV+.

Netflix en rêvait. Apple TV+ l’a fait. Pour la première fois, un film proposé uniquement en streaming (c’est-à-dire, qui n’est jamais sorti en salles) a reçu l’Oscar du meilleur film, le 28 mars 2022. Il s’agit bien évidemment d’un tournant, incarné par CODA, le remake américain de… La famille Bélier (oui, la comédie française avec Louane et François Damiens). Le long métrage est diffusé depuis le 13 août sur Apple TV+.

Netflix avait pourtant deux chances de remporter la précieuse statuette, convoitée depuis plusieurs années. Avec The Power of the Dog et Don’t Look Up : Déni cosmique, la plateforme de SVOD aurait pu marquer l’histoire, comme elle pensait déjà le faire en 2020 en réunissant Robert De Niro, Al Pacino et Martin Scorsese pour The Irishman. La même année, Marriage Story avait également été nommé.

Quand t’es un gros vers, mais que tu perds face à La Famille Bélier aux Oscars. // Source : Capture / Fornite

Apple TV+ bat Netflix pour l’Oscar du meilleur film

Netflix espérait devenir la première plateforme de SVOD à soulever l’Oscar du meilleur film, ce qui légitimerait tout à la fois sa ligne éditoriale (basée sur des contenus exclusifs et des valeurs sûres) et sa place dans le paysage cinématographique. On rappelle que certaines grandes figures du média n’ont pas toujours des mots tendres avec le streaming. En 2017, Christopher Nolan (The Dark Knight) disait par exemple : « un film est fait pour être diffusé au cinéma ».

C’est donc un énième échec aux Oscars pour Netflix, déjà passé tout près en 2019 avec Roma, qui a reçu trois prix (meilleur réalisateur pour Alfonso Cuarón, meilleure photographie et meilleur film étranger). Cette année, le travail de Jane Campion a quand même été salué avec l’Oscar de la meilleure réalisatrice pour The Power of the Dog.

À l’inverse, la victoire de CODA vient appuyer la stratégie choisie par Apple TV+, plateforme arrivée bien après Netflix. La firme de Cupertino privilégie la qualité à la quantité : il y a moins de films et de séries quand on parcourt le service, mais, souvent, on n’est pas déçu par ce qu’on regarde.

L’autre grande déception de cette 94e cérémonie des Oscars est sans aucun doute Dune. Immense favori avec ses 10 nominations, le magnifique blockbuster de Denis Villeneuve devra hélas se contenter des prix techniques. Sur ce point, la victoire est implacable : meilleurs effets spéciaux, meilleur mixage son, meilleure photographie, meilleurs décors, meilleur montage et meilleure musique originale. Tout ça pour échouer face à un remake de La Famille Bélier.