Il y a Dune partout aux Oscars 2022

L’adaptation de Denis Villeneuve portée par Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, a raflé beaucoup de nominations pour les 94e Oscars.

Dix nominations aux Oscars pour l’adaptation de Dune par Denis Villeneuve. Ce n’est pas rien pour une œuvre de science-fiction qui relevait d’un défi monumental. Le long-métrage est le deuxième film le plus nommé, juste après The Power of the Dog (12 nominations), et avant West Side Story (7 nominations), a-t-on appris le 8 février 2022.

Voici les catégories dans lesquelles le Dune de Denis Villeneuve est nommé :

Meilleur film (Mary Parent, Denis Villeneuve and Cale Boyter)

(Mary Parent, Denis Villeneuve and Cale Boyter) Meilleur scénario adapté (Jon Spaihts, Denis Villeneuve, & Eric Roth)

(Jon Spaihts, Denis Villeneuve, & Eric Roth) Meilleure photographie (Greig Fraser)

(Greig Fraser) Meilleur montage (Joe Walker)

(Joe Walker) Meilleurs décors (Production Design : Patrice Vermette; Set Decoration : Zsuzsanna Sipos)

(Production Design : Patrice Vermette; Set Decoration : Zsuzsanna Sipos) Meilleur mixage son (Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett)

(Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett) Meilleure musique originale (Hans Zimmer)

(Hans Zimmer) Meilleurs maquillages et coiffures (Donald Mowat, Love Larson and Eva von Bahr)

(Donald Mowat, Love Larson and Eva von Bahr) Meilleurs costumes (Jacqueline West and Bob Morgan)

(Jacqueline West and Bob Morgan) Meilleurs effets spéciaux (Paul Lambert, Tristen Myles, Brian Connor, and Gerd Nefzer)

Lady Jessica interprétée par Rebecca Ferguson. // Source : Dune/Warner

L’adaptation SF déjà culte de Denis Villeneuve

Il aura fallu de très longues années avant que l’œuvre de Frank Hebert soit à nouveau adaptée au cinéma, depuis la version de David Lynch. Le projet de Jodorowski, de son côté, est devenu une véritable légende du cinéma… en ne voyant jamais le jour. Depuis, il y a cette crainte que Dune soit un projet presque maudit.

Cela n’a pas empêché Denis Villeneuve — le réalisateur du brillant Premier contact — de s’atteler à la tâche. Malgré quelques dates de sortie repoussées, qui faisaient craindre une perpétuation de la malédiction, il n’en fut rien. Tout au contraire, le résultat fut largement à la hauteur, voire au-delà des espérances, en livrant une œuvre déjà culte.

Et là où les entrées en salle pouvaient inquiéter, le succès auprès du public fut au rendez-vous, tant et si bien qu’une suite est prévue : Dune Part II est commandé par Warner, et envisagé pour 2023.

En définitive, cette adaptation signée Denis Villeneuve semble être une véritable success-story. Reste à savoir avec quels Oscars le film va finalement partir, et en quelle quantité.