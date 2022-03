Les nouveaux films et séries à voir sur Amazon Prime Video en avril 2022

Amazon a levé le voile sur la liste des films et des séries qui seront ajoutés à la plateforme Prime Video en avril. Heureusement que les beaux jours reviennent.

On connaît désormais la sélection de films et de séries qui viendra garnir le catalogue Prime Video pendant le mois d’avril. Les grosses nouveautés sont assez maigres, ce qui nous encouragera à profiter un peu plus des beaux jours.

Il y aura quand même quelques bons films à regarder pour passer le temps, comme la trilogie Expendables, le culte Les Nerfs à Vif ou encore une sélection de longs métrages pensés pour faire peur.

Expendables // Source : Metropolitan FilmExport

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abonnement Switch Online). Rappelons qu’il existe désormais le Pass Ligue 1, qui permet de regarder du foot.

Les séries qui arrivent en avril 2022 sur Amazon Prime Video.

1er avril : Chicago Fire, saisons 1 à 7

Comme son nom l’indique, on suit le quotidien de pompiers opérant dans la ville de Chicago.

1er avril : Wolf Like Me

Un homme hypersensible et une femme possédant un secret difficile à porter se rencontrent. Mais pour quelle raison ?

15 avril : Outer range

Royal Abbott est un éleveur du Wyoming. Il se bat pour conserver ses terres. Bientôt, il découvre un mystère en pleine nature… Avec l’excellent Josh Brolin.

28 avril : Bang Bang Baby, saison 1

Pour gagner l’amour de son père, une adolescente accepte de s’enrôler dans une mafia.

29 avril : Undone, saison 2

Il faut aimer le parti pris esthétique…

Les films qui arrivent en avril 2022 sur Amazon Prime Video.

1er avril : la saga Expendables

Sylverster Stallone et ses potes dézinguent des méchants à la pelle;

1er avril : Dans la peau de John Malkovich

Que feriez-vous dans la peau de John Malkovich, un acteur connu ?

1er avril : Les nerfs à vif

Max Cady, condamné à quatorze années de prison pour viol et voie de fait sur une mineure, est à nouveau libre. Avec détermination et rigueur, il entreprend de se venger de l’avocat Sam Bowden, qu’il estime responsable de son incarcération. Du grand Martin Scorsese et du grand Robert De Niro.

1er avril : Le bon gros géant

Une petite fille et un mystérieux géant (il est gentil le géant) doivent arrêter ceux qui veulent dévorer les hommes.

1er avril : collection horreur

Cabin Fever, Blair Witch (2016), Lazarus Effect, Texas Chainsaw 3D, Jeepers Creepers : Le chant du diable et… My Little Pony : Le film.

4 avril : The Contractor

Un ancien soldat se retrouve seul et traqué en Europe de l’Est.

10 avril : Simetierre

Il y a un chat mignon, pas si mignon.

18 avril : Du sang et des larmes

Le 28 juin 2005, un commando de quatre Navy Seals prend part à l’opération « Red Wing » qui a pour but de localiser et éliminer le leader taliban Ahmad Shah. Rapidement repérés et encerclés, les quatre soldats se retrouvent pris au piège. Un film inspiré d’une histoire vraie.

