C’est l’histoire d’un mur qui se brise au bout de plusieurs dizaines de coups d’épée. Et ce mur est en train de faire beaucoup parler au sein de la communauté d’Elden Ring.

Bientôt un mois après son lancement, Elden Ring continue de fasciner. La communauté de fans — plus de 12 millions de ventes déjà, rappelons-le — se penche sur un sujet mystérieux depuis quelques jours : un mur qui se brise au bout de plusieurs dizaines de frappes. On peut avoir un aperçu du phénomène dans ce clip partagé sur Reddit le 18 mars.

Comme le montrent les images, un guerrier lourdement armé s’acharne sur un mur en apparence anodin, situé dans le Manoir du volcan. Mais, au bout de très exactement 50 frappes, il disparaît et ouvre l’accès à une salle (dans laquelle on peut pénétrer par une autre porte, ce qui n’en fait pas un lieu vraiment secret). La vidéo a bien évidemment fait le buzz et a donné naissance à plusieurs théories.

Le mur serait plus une anomalie qu’une règle

Dans Elden Ring, tout comme dans les précédentes productions de FromSoftware, des murs d’illusion pouvant se briser font partie de l’univers. Sauf qu’ils ne nécessitent que quelques coups pour s’évaporer comme par magie. D’ailleurs, si vous avez passé quelques heures dans les environnements du jeu, vous avez peut-être croisé des messages au sol indiquant si, ou ou non, le mur d’en face peut être brisé.

Pour certains, ce mur aux 50 frappes est perçu comme un nouveau moyen de cacher des secrets dans un jeu déjà très cryptique. Ce qui préfigure des heures et des heures à revenir vérifier chaque mur pour voir s’il n’y a pas d’autres chemins secrets.

« Vous savez qu’on va devoir revenir en arrière et vérifier tous les murs du jeu désormais… », se lamente par exemple RexLongbone. « Mon Dieu ça change tout… », surenchérit le YouTuber Iron Pineapple. A priori, un autre mur similaire a été trouvé, lui-aussi dans le Manoir du volcan, comme en témoigne ce tweet partagé le 18 mars.

Néanmoins, tout porte à croire que ces mur aux 50 frappes constituent une anomalie par rapport aux mécaniques de l’univers, ce pour plusieurs points :

Le nombre de frappes requises pour qu’il disparaisse (c’est beaucoup trop) ;

Le lieu non secret qui se trouve derrière ;

L’absence de l’animation et du bruitage normalement liés à la disparition des autres murs ;

Le fait qu’ils réapparaissent quand on se repose auprès d’un Site de Grâce.

Avant Après

Outre l’éventuelle course aux secrets, deux autres théories s’opposent. Soit les développeurs de FromSoftware sont des petits farceurs et souhaitent troller les joueurs et les joueuses qui voient des mystères partout, soit il s’agit d’un bug.

Au sujet de l’hypothèse du bug, la hackeuse Zullie s’est intéressée de près à ce mur en regardant les fichiers du jeu. « J’ai donc étudié ce mur et il possède 9 999 points de vie. À titre de comparaison, Dark Souls a des objets avec 999 points de vie, mais aussi 999 de points de défense, ce qui signifie qu’aucune attaque ne peut les endommager. À la place, ils disparaissent en activant certains mécanismes. » Elle poursuit : « Ce mur a été pensé comme un objet destructible, mais avec 9 999 points de vie et aucune animation de disparition, il devrait être détruit avec un événement. Nul ne sait si les développeurs ont abandonné l’idée ou s’il s’agit d’un bug. En tout cas, il devrait aussi avoir 9 999 points de défense. »

Bref, ne tapez pas 50 fois tous les murs que vous croiserez dans Elden Ring.