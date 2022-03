Le projet Humble Bundle vous propose de soutenir l’Ukraine en achetant un pack très fourni de jeux vidéo. Les revenus récoltés iront à des associations.

L’industrie du jeu vidéo continue de se mobiliser en faveur de l’Ukraine. Plus de trois semaines après l’invasion russe, les initiatives se poursuivent : la dernière en date a été mise en place par le projet Humble Bundle, qui propose de céder un pack important des jeux vidéo contre un montant très accessible, à des années-lumière de ce que chaque titre coûte d’ordinaire dans le commerce.

Max Payne 3, Spyro, Fable, Superhot…

Le pack est particulièrement étoffé, puisqu’il compte 123 articles. En faire l’inventaire à la Prévert serait certainement un peu fastidieux, et surtout inutile puisque la liste est accessible directement sur le site de Humble Bundle. Néanmoins, pour qui ne sait pas forcément s’il y a des jeux qui sortent du lot, il y a quelques titres qui méritent le détour.

Si vous achetez ce pack du Humble Bundle, qui est proposé jusqu’au 25 mars 2022, vous mettrez la main sur Max Payne 3, Spyro Reignited Trilogy, This War of Mine, Fable, Metro Exodus, Kerbal Space Program ou encore Superhot. Tous ces titres très différents les uns des autres sont des valeurs sûres, dans lesquels vous pouvez vous jeter les yeux fermés.

Il est à noter que ces 123 articles ne sont pas que des jeux vidéo : on trouve aussi des romans et des logiciels. L’ensemble du pack est évalué à 2 336,48 euros.

Source : Humble Bundle

Le principe des packs Humble Bundle repose sur la notion de prix libre : le public met le montant qu’il estime convenable pour chaque pack mis en vente. Un prix de base est suggéré, mais on peut mettre en théorie une somme ridiculement faible. Dans le cas du soutien envers la population ukrainienne toutefois, il y a tarif minimal de 36,39 euros.

En date du 21 mars, plus de 8,9 millions d’euros ont été récoltés. Ni les studios ni la plateforme Humble Bundle ne touchera quoi que ce soit de ce gain : 100 % des recettes seront reversées à quatre organisations humanitaires : Razom for Ukraine, International Rescue Committee, International Medical Corps et Direct Relief.

Ce Humble Bundle n’est pas le premier au profit de l’Ukraine. Quelques jours plus tôt, la plateforme itch.io a mis en vente un pack de jeux vidéo pour 10 dollars dans le but de soutenir l’Ukraine. Là aussi, les revenus obtenus dans ce cadre sont ensuite reversés à des associations d’aide aux victimes. On trouvait déjà l’excellent Superhot, mais aussi les fascinants Backbone ou Celeste.

Depuis que la Russie a déclenché une guerre contre l’Ukraine, les représailles de l’Occident contre Moscou se multiplient pour tenter d’obliger Moscou à retirer ses forces. Le secteur vidéoludique n’y échappe pas : certains studios ont annoncé la suspension de leurs activités en Russie, tandis que d’autres ont versé des dons au profit des secours.