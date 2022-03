Sur la plateforme itch.io, il est possible d’acquérir un pack de jeux vidéo pour 10 $ dans le but de soutenir l’Ukraine. Les revenus générés iront à des associations.

Vous ne savez pas comment soutenir l’Ukraine envahie par la Russie ? Vous pouvez joindre l’utile à l’agréable. Comme repéré par Kotaku dans un article publié le 8 mars 2022, Necrosoft Games propose un bundle plus qu’intéressant sur la plateforme itch.io. Pour 10 $ (soit 9 € environ), on peut récupérer l’équivalent de 6 500 $ de contenus. Il n’y a pas que des jeux vidéo dans ce lot, mais aussi des albums de musique ou encore des livres numériques. Il est en vente pendant encore un peu plus de 7 jours, à la date du 10 mars.

Si le bundle n’est proposé qu’à 10 $, il s’agit d’un prix d’appel. Il est bien évidemment possible de donner beaucoup plus (un internaute a donné 9 000 $, par exemple). La contribution moyenne s’établit d’ailleurs à 14,56 $. À date (du 10 mars), cette initiative a permis de récolter plus de 3 millions de dollars, somme qui sera partagée entre deux associations (une qui fournit des aides médicales, une autre qui soutient les enfants). « Nous avons opté pour un tarif bas, mais nous vous encourageons à donner plus si vous pouvez vous le permettre. Les fonds seront partagés entre les associations, à 50/50 », indique Necrosoft Games.

Bundle de jeux vidéo pour l’Ukraine. // Source : itch.io

Les trois jeux vidéo à essayer d’urgence avec ce bundle en soutien à l’Ukraine

Il y a beaucoup de choses dans ce bundle et peut-être ne saurez-vous pas par où commencer. On vous aiguille un peu avec ces trois valeurs sûres, à essayer les yeux fermés.

Celeste

Celeste est sans conteste l’un des jeux les plus marquants de ces dernières années. Il prend la forme d’un jeu de plateforme exigeant, où il faut savoir gérer ses mouvements, notamment les sauts, avec timing et précision. Il cache aussi de jolis messages sur la vie en général, pour une ascension brillante que vous n’oublierez pas de sitôt.

Backbone

Sorti en 2021, Backbone risque de plaire aux amateurs de la bande dessinée culte Blacksad. On y incarne le détective privé Howard Lotor, chargé de résoudre des enquêtes dans une version dystopique de Vancouver (ville alors peuplée d’animaux anthropomorphes). L’ambiance de film noir vaut vraiment le détour.

Superhot

Superhot est un jeu de tir au gameplay très innovant : quand vous ne bougez pas, le temps s’arrête. Pas de santé qui se régénère, pas de munitions à gérer, simplement des puzzles à résoudre, portés par une direction artistique minimaliste. Bref, cela nous change des FPS classiques.