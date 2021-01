Considéré à juste titre comme l'un des meilleurs jeux de ces dernières années, Celeste a droit à une suite gratuite, accessible via navigateur.

Il y a trois ans sortait Celeste, l’un des meilleurs jeux de plateforme de l’univers — tout à la fois exigeant, grisant et terriblement marquant par les messages qu’il cherche à faire passer. À l’occasion de cet anniversaire, Maddy Thorson, créateur du jeu vidéo, a annoncé une suite inattendue le 26 janvier. Elle est d’ores et déjà jouable gratuitement via un navigateur web.

« Nous avions dit que nous ne ferions probablement jamais de suite de Celeste, mais nous n’avions rien dit pour Celeste Classic », précise Maddy Thorson sur Twitter. Pour cause, Celeste 2 : Lani’s Trek est la suite de Celeste Classic, non pas du Celeste que l’on connaît. Qu’importe, les fans y trouveront assurément leur compte, à commencer par ce défi addictif.

La surprenante suite de Celeste

Celeste 2 : Lani’s Trek est accessible depuis ce lien. Les commandes sont simples à retenir et ne mobilisent que quelques touches du clavier : flèches gauche/droite pour se déplacer, ‘C’ pour sauter et ‘X’ pour utiliser le grappin (après l’avoir débloqué au terme de la première portion du jeu). Il est également possible d’y jouer à la manette (prise en main plus aisée) — on a essayé avec un pad Xbox Series X sur un MacBook Air. Attention, l’expérience demande du doigté et de la précision, surtout quand il faut enchaîner les actions pour progresser. Attendez-vous à chuter souvent avant de réussir, sachant que le chemin est truffé d’embûches et de pièges. Pour vous aider dans votre ascension, Celeste 2 : Lani’s Trek intègre des points de passage réguliers.

Celeste 2 : Lani’s Trek est développé à partir de Pico-8, une machine virtuelle qui permet aux créateurs de donner naissance à des jeux avec certaines limites techniques (affichage en 128 x 128 pixels, 16 couleurs seulement, d’où ce look pixel art). Cette suite reprend des éléments de Celeste Classic, projet qui a donc abouti à Celeste — qui a une moyenne dépassant les 90 sur l’agrégateur Metacritic.

Pour l’anecdote, Maddy Thorson a développé Celeste Classic sur Pico-8 en compagnie de Noel Berry, en quatre petits jours, à l’occasion d’une game jam (concours centré sur le développement d’un jeu vidéo en un temps très court). Celeste 2 : Lani’s Trek est susceptible de donner envie de se mettre à Celeste, pour celles et ceux qui l’auraient loupé pendant toutes ces années.

À noter que vous pouvez aussi télécharger Celeste 2 : Lani’s Trek sur Windows, MacOS, Linux et Raspberry. La bande-son est accessible à cette adresse. Les intéressés pourront aussi se plonger dans le code source, disponible sur Github.

