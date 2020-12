Le média The Pudding a créé un outil très drôle pour juger vos tendances sur Spotify. Au cas où les remarques acerbes de votre ami trop « underground » pour aimer la musique « mainstream » vous auraient manqué.

« How bad is your Spotify ? ». Littéralement, « à quel point votre Spotify est-il mauvais ? ». Voilà le titre donné par le média culturel The Pudding à son dernier projet, et il est franchement hilarant. Mike Latcher et Mike Daniels, deux membres de la structure, ont entraîné un réseau de neurones pour qu’il devienne un critique de musique snob.

Dès le lancement, l’outil annonce la couleur, non sans une pointe d’ironie : « j’ai été entraîné sur un corpus de plus de deux millions d’indicateurs objectifs de mesures de bonne qualité, dont des critiques de Pitchfork, des recommandations de disquaires et des subreddits dont vous n’avez jamais entendu parler. »

Pour l’utiliser, rien de plus simple, il suffit d’y connecter votre compte Spotify. L’autorisation que vous offrez au média ne concerne que la vue des statistiques de votre compte, elle ne lui permet pas de faire de quelconques modifications.

Quelques minutes de bonnes vannes

« L’analyse » de votre compte Spotify ne prendra pas plus de deux minutes, mais ce temps suffit largement à l’outil pour glisser une dizaine de blagues et de clins d’œil bien sentis, dont nous ne parlerons pas en détail pour ne pas vous gâcher la surprise.

L’outil ne se contente pas de remarques génériques, ses piques acerbes visent juste et précisément en fonction des artistes les plus écoutés. Les interactions régulières qu’il propose font qu’on se sent impliqué dans une vraie discussion avec un robot-critique-psy snob. Quant à la qualité de la présentation, elle est aussi au rendez-vous, comme lorsque les développeurs insèrent des ficelles humoristiques dans les temps de téléchargement.

Bref, ce projet réussit avec brio la promesse annoncée : il parvient à la fois à être une bonne satire des critiques de musique et une bonne satire des intelligences artificielles. Foncez l’essayer si vous avez un compte Spotify. Et dites-nous en commentaire à quel point vos goûts sont aussi nuls que les nôtres.

