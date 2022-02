Récupérez des tas de Pokémon shiny dans Pokémon : Légende Arceus avec cette astuce

Des collectionneurs de Pokémon ont déniché ce qui ressemble à un bug dans Pokémon : Légende Arceus. L’exploiter permet de récupérer plein de créatures shiny, censées être très rares.

Comme dans les précédentes aventures depuis la génération Or et Argent, Pokémon : Légendes Arceus est peuplé de créatures shiny — ou chromatiques –, soit des versions spéciales et ultra rares des Pokémon habituels. Elles sont bien évidemment très prisées des collectionneurs, qui souhaitent toutes les attraper pour assouvir leur passion. Cette quête est encore plus motivante dans Pokémon : Légendes Arceus, étant donné que le but est de devenir le meilleur chercheur.

Et figurez-vous qu’il existe une méthode pour attraper facilement plusieurs Pokémon shiny. Elle a été découverte et partagée sur Twitter par l’utilisatrice Kattling, puis confirmée par le vidéaste PhillyBeatzU dans une vidéo publiée sur YouTube le 5 février 2022. S’agit-il vraiment d’un bug ? Nul ne saurait le dire, mais profitez-en tant que les développeurs ne réagissent pas.

Capturer plusieurs Pokémon Shiny dans Légendes Pokémon : Arceus. // Source : Twitter Kattling

Comment attraper plein de Pokémon shiny dans Légendes Arceus ?

Premier point à noter : cette supposée faille ne concerne que des Pokémon qu’on peut attraper en secouant un arbre, une pierre ou un coffre (des éléments du décor qui s’agitent quand une créature s’y cache). Ce qui veut dire aussi qu’elle ne permet pas d’obtenir toutes les espèces du Pokédex de Pokémon : Légendes Arceus — épisode disponible uniquement sur Nintendo Switch.

Après avoir capturé un Pokémon caché dans un arbre, une pierre ou un coffre, il faut couper la sauvegarde automatique, sauvegarder manuellement et se rendre dans une caverne située dans la zone (attention, il ne faut surtout pas quitter totalement l’environnement dans lequel vous vous trouvez). L’entrée dans ladite caverne doit être symbolisée par un petit temps de chargement. Une fois à l’intérieur, il faut attendre au moins 30 minutes avant de retourner à l’arbre, la pierre ou le coffre où vous avez attrapé le Pokémon. Vous remarquerez alors que l’élément de décor s’agite de nouveau : il cache en réalité la copie exacte du Pokémon que vous avez précédemment attrapé.

Cette méthode ne garantit pas l’obtention à coup sûr d’un shiny. Si le premier Pokémon que vous avez attrapé ne l’est pas, les suivants ne le seront pas non plus (puisqu’ils sont des copies). En revanche, si c’est le cas, alors vous pourrez récupérer plusieurs fois le même Pokémon shiny, en répétant cette méthode, il est vrai, un peu fastidieuse. Cela vous permettra d’obtenir des points de Pokédex et de gonfler votre collection. Libre à vous ensuite de les conserver ou de les échanger avec vos amis pour accélérer votre quête vers l’obtention de tous les Pokémon chromatiques.