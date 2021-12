The Batman : 5 détails sur la Catwoman de Zoë Kravitz dans le nouveau trailer

« The Bat and The Cat » : une troisième bande-annonce a été diffusée pour The Batman, qui sortira en salles en mars 2022.

La bande-annonce, révélée par surprise le 27 décembre 2021, est explosive. Ces nouvelles images de The Batman lèvent encore un peu plus le voile sur ce film qui s’annonce sombre et violent. Le traitement se voulant très « sérieux » n’est pas sans rappeler la trilogie de Christopher Nolan, même si l’approche semble malgré tout assez bien différente.

Mais l’intérêt de ce trailer, intitulé The Bat and the Cat, est de nous en dire un peu sur la place de Catwoman, alias Selina Kyle, interprétée dorénavant par Zoë Kravitz.

Catwoman a des chats (oui)

Voilà un moment déterminant du trailer, car c’est important de le savoir et de le préciser : Selina Kyle a des chats, beaucoup de chats. Et elle aime les animaux errants, s’empresse-t-elle d’ajouter.

Des potichats dans The Batman // Source : Copie d’écran/Warner

Catwoman et Batman travaillent ensemble, mais pas amicalement

Les précédentes bandes-annonces introduisaient déjà Catwoman, mais il était difficile de discerner la place exacte de l’héroïne (…ou anti-héroïne) dans ce nouveau film. Plusieurs scènes du troisième trailer montrent très clairement que Batman et Catwoman font équipe.

Mais font-ils équipe de manière amicale ? Les deux personnages ne semblent en tout cas pas s’opposer frontalement, comme c’est le cas dans de nombreux arcs narratifs à Gotham. On dirait qu’ils font plutôt cause commune, mus par une vengeance commune (et qu’ils définissent comme de la « justice »). Cependant, l’alliance n’est pas non plus très pérenne : « Je n’en suis vraiment certain », répond Bruce à Alfred, qui lui demande si Selina est une amie.

Et voilà qu’une scène rompt avec leur alliance, puisqu’ils s’affrontent brièvement. Peut-être est-ce simplement le moment de leur rencontre, avant l’alliance. Ou un… point de désaccord. Mais la scène se termine aussi sur un rapprochement proche d’un flirt.

Catwoman et Batman à moto // Source : Warner/Capture

Elle ne sait pas qui est derrière le masque

S’il est clair que le grand méchant du film, The Riddler (ou Homme-Mystère), connaît la véritable identité de Batman, il est également évident que le film démarre avec une Catwoman qui ne sait pas qui est derrière le masque. Elle fait donc équipe avec Batman et non avec Bruce Wayne.

Catwoman et Batman en train de flirter. // Source : Capture/Warner

Catwoman gère la situation

En fonction des arcs narratifs, on rencontre Selina Kyle / Catwoman à différents stades de sa carrière de justicière (ou vilaine). En l’occurrence, The Batman nous présentera une Catwoman qui gère la situation : elle saute d’un immeuble sans broncher et ne semble pas effrayée par grand-chose. Cette Catwoman est donc expérimentée et non au stade de son origin story — il en va d’ailleurs de même pour Batman.

Quand Catwoman saute de l’immeuble avec panache vers l’infini et surtout le sol goudronné. // Source : Capture/Warner

Histoire d’amour à Gotham

Catwoman et Batman flirtent (comme d’habitude) (qui est surpris ?). Mais cela se transformera-t-il en histoire d’amour ?