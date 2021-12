Square Enix offre la version PS5 de Final Fantasy VII Remake : comment en profiter ?

Celles et ceux qui avaient récupéré Final Fantasy VII Remake via le PlayStation Plus vont avoir un beau cadeau cette semaine : la mise à niveau gratuite pour la version PS5.

Au mois de mars 2021, Square Enix faisait un joli cadeau aux abonnés PlayStation Plus : la version PS4 de Final Fantasy VII Remake. Il y avait néanmoins un mais : la mise à niveau vers la version PS5 n’était pas incluse (alors qu’elle est bien gratuite pour celles et ceux qui ont acheté le jeu normalement). Cette limite sera levée, a annoncé l’éditeur japonais dans un tweet publié le 19 décembre.

« Les abonnés PlayStation Plus qui ont récupéré Final Fantasy VII Remake grâce à l’abonnement vont pouvoir mettre à niveau vers la version PS5 », précise Square Enix. Les personnes concernées pourront en profiter à partir de ce mercredi 22 décembre. Le même jour, l’extension exclusive à la PS5, baptisée Episode Intermission et mettant en scène Yuffie, sera proposée à prix réduit (promotion de 25 %).

Aerith, dans Final Fantasy VII Remake. // Source : Square Enix

Final Fantasy VII Remake, c’est un peu compliqué

Pour bénéficier de cette version PS5 de Final Fantasy VII Remake, il est nécessaire d’avoir récupéré le jeu sur PS4 quand il était offert dans le cadre du PlayStation Plus (pendant tout le mois de mars, donc). Il est par ailleurs obligatoire de maintenir un abonnement actif. En effet, les règles sont simples : une fois que vous avez téléchargé un jeu, il reste à vous, tant que vous êtes abonné. Vous vous désabonnez ? Vous récupérerez l’accès à votre catalogue de jeux bonus au moment du réabonnement.

Ce changement de position de la part de Square Enix ne va pas manquer de faire jaser. « Je l’ai acheté au prix fort, car je pensais qu’on n’allait jamais avoir la mise à niveau. Merci d’annoncer cela bien avant », déplore par exemple TJ sur Twitter. Même son de cloche chez DabBodReviews : « Quelle sacrée baffe… J’ai dû le racheter car il n’y avait pas de mise à niveau pour la version PlayStation Plus. » Aux yeux de certains, la version PlayStation Plus de Final Fantasy VII Remake pouvait constituer une impasse. Vous vouliez le portage PS5, qui propose des graphismes plus jolis ? Il fallait passer par l’acquisition de la version normale.

La version PlayStation Plus de Final Fantasy VII Remake ne permettait pas non plus d’accéder à l’extension Episode Intermission — car exclusive à la PS5. Ce sera possible à compter du 22 décembre, à condition, bien sûr, d’en faire l’acquisition sur le PlayStation Store.

On récapitule :