En attendant la sortie de Matrix Resurrections, Epic Games proposera une cinématique d'un genre nouveau grâce à son moteur Unreal Engine 5. Un teaser est déjà disponible et met Internet en ébullition : le Keanu Reeves vu dedans est-il réel ?

« Comment savons-nous ce qui est réel ? », clame Keanu Reeves dans un court teaser de 15 secondes dédié à The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience — un outil promotionnel préparant l’arrivée du film Matrix Resurrections. Et l’acteur ne croit pas si bien dire : depuis la publication de ce petit clip, certains se demandent si c’est bien la star de la saga en chair et en os, ou s’il s’agit plutôt d’une modélisation ultra réaliste « Je ne vois aucune différence, mon cerveau est déjà cuit », indique un internaute sur Twitter, preuve que l’illusion fonctionne.

Développé par les membres de l’équipe du film, dont Lana Wachowski, et Epic Games, The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience sera disponible dans la nuit de jeudi à vendredi (sur PS5 et Xbox Series S/Xbox Series X). « Soyez prêts pour une plongée dans le futur de la narration interactive et du divertissement avec l’Unreal Engine 5 », promet l’entreprise sur le site de présentation. Comme cette démo technique mettra en avant le nouveau moteur 3D d’Epic Games, il semble peu probable que ce Keanu Reeves soit le vrai.

Ce Keanu Reeves n’est pas vrai

La petite phrase de Keanu Reeves entendue dans le teaser renvoie à un discours de Morpheus prononcé dans le premier film Matrix : « Comment définir le réel ? Ce que tu ressens, vois, goûtes ou respires, ne sont rien que des impulsions électriques interprétées par ton cerveau. » Et c’est plutôt malin de jouer là-dessus pour évoquer une future expérience centrée sur un outil de création conçu pour reproduire virtuellement des choses vraies, avec le plus de précision possible. Le fait qu’il y ait débat sur le caractère réel ou virtuel de Keanu Reeves est déjà une victoire pour Epic Games : l’Unreal Engine 5 est tellement performant qu’on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux, tout du moins quand on regarde la première fois.

Alors, ce Keanu Reeves est-il vrai ? Un observateur a remarqué ceci : « si vous regardez image par image en zoomant sur ses sourcils, vous verrez qu’une portion est parfaitement détaillée tandis que l’autre est floue. Cela n’arriverait pas dans la vraie vie sans une lentille spécialement créée pour obtenir cet effet. » Il y a aussi la question des reflets et la manière dont se comporte la lumière, ou encore les expressions du visage qui restent un peu artificielles, si on décortique les mouvements de la bouche. Quant aux yeux, ils sont bien moins détaillés que le reste (alors qu’on peut distinguer les pores de la peau). Admirez aussi les cheveux : ils sont presque trop beaux pour être vrais.

Peut-être que The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience ne fera que s’amuser de la proximité entre ce qu’est capable de reproduire le moteur Unreal Engine 5 et ses modèles. Ce serait finalement en accord avec ce que raconte la saga Matrix depuis le tout premier film.

