Warner Bros. a annoncé MultiVersus, un jeu de combat gratuit qui réunit plusieurs personnages issus de ses nombreuses marques. Vous avez dit Smash Bros. ?

Non, MultiVersus n’est pas la réponse d’une multinationale ayant beaucoup trop d’argent à dépenser pour rivaliser avec Meta. Il s’agit d’un nouveau jeu édité par Warner Bros. Games, officialisé le 18 novembre dans une vidéo qui permet de comprendre très vite le concept. Pour faire simple : l’entreprise copie Super Smash Bros. de Nintendo, en version free-to-play (gratuit). Soit une aubaine pour faire cohabiter toutes ses licences fortes, des personnages de Game of Thrones aux super-héros DC Comics, en passant par les Looney Tunes.

MultiVersus est développé par le studio Player First Games, et son lancement est prévu pour 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC (avec cross-play au programme pour pouvoir réunir tout le monde). Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire en vue de participer à une future phase de test.

Warner Bros. veut son Smash Bros.

Quand on regarde la première bande-annonce de MultiVersus, on se rend vite compte à quel point il ressemble à Super Smash Bros. On retrouve ce côté bataille un peu loufoque, avec des personnages aux compétences propres. Plusieurs modes seront proposés : du 2 contre 2, du 1 contre 1 et du chacun pour sa peau (à 4).

Pour se différencier de la saga culte de Nintendo, Player First Games mise sur un gameplay davantage axé sur l’association des pouvoirs des différents membres du casting. Il promet aussi une architecture réseau exemplaire pour garantir une solidité technique en adéquation avec l’exigence du gameplay. Sans oublier la mise en place de guildes pour pousser l’aspect social et des mises à jour régulières (avec des éléments pour personnaliser ses héros).

Les personnages déjà confirmés sont : Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Sammy (de Scooby-Doo), Bugs Bunny, Arya Stark, Tom et Jerry, Jake le Chien, Finn l’humain (de Adventure Time), Steven Universe, Grenat (de Steven Universe) et une créature originale nommée Chien-Renne. D’autres héroïnes et héros seront ajoutés plus tard, sachant que Warner Bros. a l’embarras du choix (Harry Potter, Matrix…). On peut miser sur l’organisation d’événements en lien avec les sorties au cinéma, ce qui appuiera davantage une stratégie cross-media (comme le fait très bien Epic Games avec Fortnite).

À noter que MultiVersus n’est pas le premier jeu à copier ouvertement Super Smash Bros.. En 2012, Sony proposait PlayStation All-Stars Battle Royale sur PS3 et PS Vita — un jeu de combat qui reposait sur les mêmes mécaniques… et n’avait pas laissé un souvenir impérissable. Pour preuve, il n’y a eu aucune suite sur PlayStation 4. Charge à Warner Bros. de nous faire mentir.

Crédit photo de la une : Warner Bros. Games Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo