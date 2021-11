Netflix lance un nouveau site qui montrera, chaque semaine, quelles sont les séries et les films qui ont été le plus regardés au cours de la semaine, en terme d'heures de contenus. La plateforme se vante ainsi de faire preuve de plus de transparence. Il s'agit d'un indicateur de comportement très intéressant, mais il faut en comprendre les nuances.

Netflix va dévoiler désormais plus de données chiffrées sur ses audiences, chaque semaine. C’est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) qui l’a annoncé ce 16 novembre 2021 dans un billet de blog, et confirmé à nos confrères de Frandroid. Tout sera publié, chaque mardi, sur le site Top 10 Netflix.

On y trouve différents classements, dans lesquels on peut naviguer à l’envi :

Un top 10 des films anglophones les plus regardés dans le monde entier

Un top 10 des films non anglophones les plus regardés dans le monde entier

Un top 10 des séries anglophones les plus regardées dans le monde entier

Un top 10 des séries non anglophones les plus regardées dans le monde entier

Mais aussi :

Un top 10 des films les plus regardés par pays

Un top 10 des séries les plus regardées par pays

Ces classements seront mis à jour tous les mardis, et prennent en compte les données de la semaine passée. Il est d’ailleurs possible de consulter les classements hebdomadaires passés, pour voir l’évolution du succès d’un film ou d’une série à l’intérieur du Top 10, par exemple.

Comment Netflix classe-t-il ces contenus ?

Il convient de noter que les séries et films qui sont pris en compte dans le classement de Netflix ne sont pas uniquement des originaux, ce qui est un bon point pour l’entreprise en matière de transparence — elle aurait pu décider, par exemple, de ne montrer que les Originals qu’elle finance.

Pour classer les contenus en fonction des pays, Netflix se base sur un indicateur qu’il estime aujourd’hui être le plus pertinent : le volume d’heures visionnées au total, dans le monde, par semaine et par contenus. Par exemple, le film original Bird Box (2018) a engrangé un total de 282 millions d’heures visionnées. Comme le film dure deux heures, on peut donc en déduire qu’il y a environ 140 millions de comptes qui l’ont vu — mais il faut nuancer légèrement cette donnée, car elle comprend aussi les revisionnages.

Sachant que Netflix a 213 millions d’abonnés payants mensuels dans le monde, c’est un chiffre extrêmement impressionnant.

Sur la semaine du 8 novembre 2021, qui est la dernière prise en compte par le site officiel à l’heure où l’on écrit ces lignes, on observe que la nouvelle saison de la série Narcos : Mexico a tout explosé dans le monde, engrangeant 50 millions d’heures de visionnages, très loin devant le deuxième, la série animée Arcane, qui n’obtient « que » 34 millions d’heures.

Des limites, mais un gage de transparence

Il est évident que l’indicateur du « volume horaire » visionné n’est pas parfait : par exemple, on sait qu’une série qui compte beaucoup d’épisodes longs a plus de chances de se situer dans le top 10 qu’une série aux épisodes courts, car les spectateurs qui finissent la saison vont cumuler plus d’heures.

C’est ainsi que l’on montrait, par exemple, que la série française Lupin a beau avoir recueilli beaucoup d’intentions de visionnage sur Netflix (soit quand un spectateur a regardé au moins 2 minutes d’un programme), elle ne figure pas du tout dans le classement des programmes dont les abonnés ont le plus regardé d’heures. Pour cause : la première saison ne compte que 5 épisodes, et peut donc se finir en quasiment 4 heures. À titre de comparaison, la saison 1 de Squid Games (actuellement la série la plus regardée en volume horaire de l’histoire de Netflix) compte 9 épisodes d’environ 50 minutes chacun, ce qui fait un volume de 7h30 sur toute la saison.

Il ne faudrait pas pour autant cracher sur cet effort de transparence : en montrant chaque semaine quelles séries sont les plus visionnées, Netflix donne plusieurs indicateurs non négligeables :

Quelles séries et films « gardent » le plus longtemps les abonnés Netflix sur la plateforme

Quelles séries et films restent le plus longtemps dans le Top 10 de la plateforme, en fonction des semaines, et lesquels ne restent qu’une semaine ou deux

La différence de pratiques de consommation en fonction des pays (on remarque par exemple qu’en France, c’est la saison 4 de la série Dynastie qui est première du Top 1, alors que dans le monde, c’est Narcos Mexico qui l’emporte largement).

On remarquera toutefois que les données par pays ne sont pas chiffrées. On ne sait pas, par exemple, combien de Françaises et Français ont visionné d’heures de Dynastie, saison 4 : tout juste sait-on que la série américaine est la première du classement cette semaine du 8 novembre (et qu’elle l’est depuis trois semaines) ; il faudra s’en contenter.

