Un développeur indépendant a créé un jeu en ligne sur Steam qui est directement inspiré de Squid Game, la série Netflix. Si vous voulez jouer à « un, deux, trois, soleil » contre une poupée tueuse, vous savez vers où vous tourner.

Il ne s’appelle pas « Squid Game », mais « Crab Game », et son créateur le promet : ce jeu n’est « absolument pas basé sur une série télévisée coréenne sur une plateforme de streaming », peut-on lire sur sa fiche sur la plateforme de jeux vidéo Steam.

En réalité, Crab Game est bien un jeu en ligne complètement inspiré de Squid Game, la production originale de Netflix qui est devenue la plus regardée de l’histoire de la plateforme, en intentions de visionnages ainsi qu’en nombre d’heures.

Le jeu vidéo indépendant a été développé par Dani Deverson, qui avait déjà créé un autre jeu de survie inspiré de Minecraft intitulé Muck, à la mi-2021. Crab Game reprend toute l’esthétique de Squid Game, de son titre aux décors en passant par les costumes des personnages et les épreuves que l’on doit surmonter.

Crab Game, un jeu multijoueurs en ligne gratuit sans prétention

Il s’agit d’un jeu multijoueurs en ligne complètement gratuit, dans lequel vous êtes un participant ou une participante qui relève les mêmes épreuves que l’on trouve dans la série Squid Game. Où il faut tour à tour jouer à « un, deux, trois, soleil » avec une poupée tueuse ou sauter sur des plaques de verre en espérant qu’elles ne s’effondreront pas sous vos pieds. Le jeu s’arrête lorsque tout le monde a perdu, sauf une personne, qui remporte alors la mise totale.

Le nombre maximum de joueurs et joueuses est de 35 par partie, et il y aurait, selon le développeur, 28 cartes différentes. Il y a donc plus de jeux dans Crab Game que ceux que l’on voit à l’écran dans la série de Netflix — on a par exemple pu jouer au « floor is lava » où il ne faut pas toucher le sol sous peine de mort (oui, le rapport cause/conséquence est assez drastique).

Depuis qu’il a été mis en ligne sur Steam le 29 octobre 2021, le jeu indépendant connait un joli succès ; il a même été repéré par le site spécialisé Polygon, qui a permis à Numerama de découvrir cette œuvre sans prétention, qui nous a tout de même divertis quelques dizaines de minutes.

Nous avons dû patienter quelques minutes avant que d’autres internautes nous rejoignent pour disputer des parties, mais une fois qu’ils étaient là, ils restaient généralement jouer avec nous. Une fois les commandes au clavier prises en main et adaptées à notre jeu, nous avons plongé dans cet univers aussi angoissant qu’absurde, où des jeux enfantins se terminent toujours en bain de sang — nous avons malheureusement explosé après n’avoir pas réussi à voler le chapeau d’un de nos adversaires.

Le jeu est disponible gratuitement sur Steam, mais n’est compatible qu’avec les PC. Si vous voulez en savoir plus sur la création de Crab Game, son créateur Dani a publié une vidéo de 14 minutes de « making-off » très drôle, dans laquelle il demande régulièrement à Netflix de ne « pas l’attaquer en justice ».

