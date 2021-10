30 secondes d'Elden Ring ont fuité sur internet. C'est court, mais suffisant pour obtenir quelques détails sur le futur jeu de FromSoftware, hérité des Dark Souls... et de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Elden Ring fait partie des jeux vidéo les plus attendus du moment. Édité par Bandai Namco, il est développé par FromSoftware — studio qui a marqué les esprits avec la trilogie Dark Souls, Bloodborne ou encore Sekiro : Shadows Die Twice. Par conséquent, les joueuses et les joueurs sont à l’affût de la moindre image, de la moindre vidéo ou… de la moindre fuite. À ce sujet, depuis quelques jours, un mystérieux clip de 30 secondes circule sur la toile. Il a notamment été partagé le 16 octobre par Jeff Grubb, journaliste pour VentureBeat.

30 secondes, c’est à la fois peu et beaucoup pour se faire une idée d’un jeu vidéo — surtout quand on parle d’une séquence qui a échappé à la surveillance de Bandai Namco et de FromSoftware. Ne boudons pas notre plaisir : ce très, très léger aperçu d’Elden Ring semble confirmer son statut d’héritier des Dark Souls… et de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Alleged Elden Ring footage from xbox One. pic.twitter.com/uaGbogXBrB — Jeff Grubb (@JeffGrubb) October 16, 2021

Un chevalier qui saute en haut d’une montagne

Selon Jeff Grubb, ce clip serait tiré de la version Xbox One d’Elden Ring (pas la plus jolie) et aurait été enregistré avec un outil de capture dans une qualité très basse (ce sera plus joli sur votre téléviseur). « C’est vieux de quelques semaines », ajoute-t-il. Gene Park, journaliste pour le Washington Post, ajoute : « Il ne s’agit pas de séquences vues par la presse il y a quelques mois, au cas où certains se poseraient la question. Je ne sais pas si c’est nouveau ou ancien. » Malgré les commentaires de ces deux informateurs sérieux, on prendra les pincettes de rigueur.

Que nous montrent ces 30 secondes ? La scène débute par un mouvement de caméra vers un immense arbre doré. Nul doute qu’il s’agit de l’Arbre-Monde, mentionné dans le scénario du jeu sur le site officiel : « Dans l’Entre-terre où règne la reine Marika l’Éternelle, le Cercle d’Elden, source vitale de l’Arbre-Monde, fut brisé. » On peut ensuite apprécier les mouvements du personnage. On retrouve un feeling proche des Dark Souls, avec des postures similaires et un gameplay réaliste (un peu lourd). Comme dans Sekiro : Shadows Die Twice, le héros pourra sauter très facilement (ce qui n’est pas le cas dans les trois Dark Souls).

Autrement, le clip laisse entrevoir des environnements très, très étendus. C’est là où la comparaison avec The Legend of Zelda : Breath of the Wild intervient : a priori, on pourra passer son temps à se balader — et à se perdre — dans des décors variés et immenses (il sera possible de se repérer avec une barre de navigation située en haut de l’écran, à l’instar de The Witcher 3 : Wild Hunt). C’est inédit dans les productions développées par From Software. On rappelle que le lancement est prévu pour le 21 janvier 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo