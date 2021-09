Ce mois d'octobre 2021 est riche en nouvelles arrivées : films, séries, documentaires... Voici tous les nouveaux programmes qui arrivent sur la plateforme de vidéo en streaming par abonnement.

Le mois d’octobre est propice au binge-watching : il commence à faire un peu plus frais, on a chopé tous les rhumes et angines qui trainaient aux alentours… L’appel du petit plaid commence à se faire sentir, et Netflix sera visiblement au rendez-vous.

La plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) vient de présenter la liste des nouveaux films et séries qui seront ajoutés à son catalogue d’octobre 2021, et elle est fort longue. You, Locke & Key, Family Business… des séries originales connues de la plateforme font par exemple leur grand retour. Mais arrive également la très, très culte The Office (déjà sur Amazon Prime Vidéo en France) en intégrale !

Chaque mois, nous vous proposons une sélection large, mais éditorialisée, de ces programmes à venir en France. Ils sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici.

Si, comme beaucoup, vous avez tendance à ouvrir Netflix et scroller pendant des heures avant de trouver le programme qui vous plairait, nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France du moment, ainsi qu’une sélection des meilleurs films Netflix, en fonction des thèmes et des genres recherchés.

Les séries qui arrivent en octobre sur Netflix

Maid — 1er octobre

Une femme fuit un compagnon violent et se reconvertit en femme de ménage pour subvenir aux besoins de sa fille. Une mini-série originale de Netflix.

On My block, saison 4 — 4 octobre

La dernière (déjà !) saison de On My Block.

Family Business, saison 3 — 8 octobre

La série française revient pour une troisième saison (oui, déjà), cette fois dans un… monastère (oui). La bande-annonce de la saison 3 n’est pas encore en ligne.

You, saison 3 — 15 octobre

Le couple le plus cringeant des séries cherche à s’installer (paisiblement ?) en banlieue avec leur enfant. C’est certain, c’est un projet qui va durer, il ne risque absolument pas d’y avoir de nombreuses péripéties, ou des mensonges, ou des longs regards angoissants, ou du sang, ou des morts, ou tout ça ensemble.

Locke & Key, saison 2 — 22 octobre

J’avoue je n’ai jamais suivi cette série, mais j’imagine que les clés sont importantes ? Parce qu’il y a beaucoup, beaucoup de clés dans cette bande-annonce. Genre peut-être qu’on pourrait y aller mollo sur les clés. Après je dis ça, mais si les clés, ça plait, tant mieux, c’est cool.

The Office (l’intégrale) — 23 octobre

Vous avez passé votre premier confinement à binger The Office sur Amazon Prime Video et vous ne jurez désormais plus que par les gifs de Michael Scott, 15 ans après tout le monde (mais c’est pas grave, chacun son rythme) ? Vous allez pouvoir conseiller la série à vos camarades qui n’ont que Netflix ! La série (version US) arrive en intégrale.

Call my agent : Bollywood — à venir

Vous ne vous trompez pas, il s’agit bien du remake indien de la série française Dix Pour Cent. Il n’y a pas encore de date officielle de sortie, mais cela devrait arriver au mois d’octobre.

Les films qui arrivent en octobre sur Netflix

The Guilty — 1er octobre

Jake Gyllenhaal qui passe beaucoup de temps au téléphone.

Love, et autres drogues

Anne Hathaway n’a jamais été aussi « Anne Hathaway » que dans cette comédie romantique (vous nous jugez pour avoir sélectionné ici une comédie romantique, rangez votre cynisme et prenez un chocolat chaud, on a pas le time pour être aigris dans cette économie).

L’écume des jours — 1er octobre

Pokémon, le film : Les Secrets de la Jungle

Oui, Pokémon, le film, les secrets de la jungle. On a tous eu une enfance, ne faites pas semblant.

8, rue de l’humanité — 20 octobre

Pendant les confinements à cause du covid, Dany Boon a pensé à faire une film sur le confinement pendant le covid. La bande-annonce laisse transparaître de bonnes blagues originales comme : « un grand coton-tige dans le nez, qu’est-ce que c’est grand ! » , mais aussi « les voisins qui font du bruit quand on est en télétravail, ça peut être sacrément ennuyeux ! surtout quand les murs sont fins ».

On laisse la bande-annonce ici, faites-en ce que vous voulez. Et vous savez quoi ? On ne vous jugera même pas si vous riez. Voilà combien la pandémie nous a changés.

Army of Thieves — 29 octobre

Il s’agit du prequel de Army of the Dead de Zack Snider, que je n’ai pas vu alors je ne peux pas vous en parler, et j’ai la flemme de recopier une phrase sortie de Wikipédia pour faire genre. Mais si Army of the Dead est un bon film vous pouvez le dire en commentaires, comme ça je rattrape.

