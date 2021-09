Epic Games se lance dans l'édition de jeux vidéo tiers avec Alan Wake Remastered, remasterisation d'un jeu marquant qui fut longtemps exclusif à la Xbox 360. Les joueurs PlayStation vont pouvoir enfin le découvrir.

En mars 2020, Epic Games ajoutait une nouvelle corde à son arc : une branche dédiée à l’édition de jeux vidéo développés par des studios externes (qui bénéficient de conditions très avantageuses, comme un financement géré à 100 % par Epic et des licences qui restent leur propriété). On connaît désormais le premier projet qui en profite : Alan Wake Remastered, imaginé par Remedy Entertainment (à qui on doit l’excellent Control) et présenté dans un communiqué publié le 7 septembre.

Comme le titre le suggère, Alan Wake Remastered est la remasterisation de Alan Wake, titre qui a longtemps été exclusif à la console Xbox 360 (avant une sortie bien plus tard sur PC). Epic Games oblige, l’ambition est désormais de le faire découvrir à un maximum de joueuses et de joueurs. Par conséquent, la communauté PlayStation va enfin pouvoir découvrir ce thriller vidéoludique qui avait récolté le score de 83 sur 100 via l’agrégateur Metacritic.

Alan Wake bientôt en 4K, et sur PlayStation

« Les cauchemars ne relèvent pas de la logique et les expliquer n’aurait aucun intérêt, ce serait contraire à la poésie de la peur. » Alan Wake, écrivain et héros du jeu éponyme, cite volontiers du Stephen King pour donner de l’épaisseur à son aventure. Atteint du syndrome de la page blanche, il doit soudainement partir à la recherche de sa femme, disparue dans une ville à l’allure paisible. Phénomènes paranormaux, décors faussement accueillants et très sombres (pensez à la série Twin Peaks), objets qui lui veulent du mal… Alan Wake ne sera jamais au bout de ses peines dans ce jeu axé sur l’horreur (un peu) et la survie (beaucoup). Le gameplay s’articule autour d’une mécanique intéressante : pour combattre les ennemis (des ombres), il faut d’abord les éclairer.

Remedy Entertainment va bien entendu profiter de cette nouvelle sortie pour offrir une seconde jeunesse à Alan Wake. Les développeurs promettent des graphismes en 4K, des cinématiques retravaillées, une nouvelle modélisation pour Alan Wake, des optimisations pour les nouvelles consoles (la DualSense de la PS5 sera-t-elle exploitée ?) et tout le contenu disponible jusque-là (dont les extensions The Signal et The Writer). Hélas, hormis un logo, on n’a rien vu de ce Alan Wake Remastered attendu pour l’automne sur PC, Xbox X|S, Xbox One, PS4 et PS5.

Cette nouvelle chance accordée à Alan Wake plus de 10 ans après son lancement sur Xbox 360 ouvrira peut-être la voie à une suite — un véritable serpent de mer. On sait que Remedy Entertainment et Epic Games ont signé un deal pour au moins deux titres. On connaît le premier — Alan Wake Remastered — tandis que le deuxième est décrit comme un projet plus ambitieux. Ce serait le sens de l’histoire : après une remasterisation permettant à Alan Wake de se rappeler à notre bon souvenir et d’étendre son public, un Alan Wake 2 deviendrait une évidence.

