Chaque année, les fans de la saga Star Wars attendent la date du 4 mai avec impatience. Ce jour fait référence à la célèbre phrase « May the Force be with you » (« Que la Force soit avec toi »). Certains vont en profiter pour ajouter des objets à leur collection. Voici notre sélection.

Nous sommes aujourd’hui le 4 mai 2021, et ce n’est clairement pas un jour comme les autres. Chaque année, les fans de Star Wars célèbrent leur saga favorite à cette date qui cache une référence à la plus célèbre phrase entendue dans les films. Ainsi, la citation « Que la Force soit avec toi » se traduit en « May the Force be with you » en anglais. Soit May the 4th.

Pour les amoureux de la saga Star Wars, toujours plus nombreux puisque Disney continue d’alimenter l’empire, le 4 mai signifie la fête. Outre des annonces et des événements aux couleurs de Star Wars, c’est une aubaine pour parfaire sa collection d’objets thématiques. Qui dit Star Wars, dit marchandising à gogo. Comme chaque année, on vous aide à faire les bons choix avec une sélection restreinte de produits. Il y a de tout et, surtout, il y en a pour tous les budgets.

Certains liens sont affiliés. On vous explique tout ici.

