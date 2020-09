Flight Simulator est un simulateur de vol. Mais c'est aussi un jeu si complet et si réaliste, qu'il permet aux pilotes virtuels de créer des jeux dans le jeu. Un designer s'est amusé à refaire les fonds d'écran Apple.

Pour certains, Flight Simulator 2020 est la simulation aérienne la plus complète et complexe jamais créée. Pour d’autres, il s’agit d’un jeu généreux, total, où il est possible de créer ses propres aventures et défis. Récemment, des pilotes ont cherché à utiliser la météo en temps réel pour aller chasser des tornades quand d’autres ont cherché à débusquer des bugs et des glitches. Matt Bircher, designer UX, s’est donné un autre défi : reproduire dans Flight Simulator les fonds d’écran des différentes versions de macOS, le système d’exploitation d’Apple.

Depuis qu’Apple a abandonné les noms d’animaux, le constructeur prend des lieux iconiques pour nommer les versions de son système d’exploitation et crée des fonds d’écran photographiques correspondant à ces lieux. Catalina est une île au large de la côte californienne et Big Sur correspond à une région de cette même côte. Yosemite est le fameux parc naturel et El Capitan, sa falaise la plus iconique.

À lire : Quels sont les meilleurs accessoires pour jouer à Flight Simulator ?

Les fonds d’écran Apple recréés dans Flight Simulator

Pour le fond d’écran de Calatina, Matt Bircher a retrouvé l’île sans trop de mal et a réussi à jouer avec les couleurs pour trouver une exposition assez similaire. Le résultat est saisissant.

Crédits : Apple / Matt Bircher

Pour Big Sur, la prochaine version de macOS qui sortira à l’automne, le défi était un peu plus corsé. La photo prise par Apple est particulièrement bien illuminée et depuis quelques générations, les fonds d’écran varient avec la progression de la journée. Matt Bircher a préféré celle en plein jour pour sa tentative.

Crédits : Apple / Matt Bircher

Yosemite était aussi un challenge dans la mesure où l’éclairage de la magnifique falaise d’El Capitan (The Nose) est particulièrement difficile à recréer dans toute sa majesté. Mais il faut reconnaître que Flight Simulator 2020 s’en sort particulièrement bien.

Crédits : Apple / Matt Bircher

À Numerama, Matt Bircher confie que le plus difficile était de « trouver où les photos avaient été prises ». « Catalina et Big Sur ont été assez simples à trouver, mais les autres clichés sont pris dans des endroits moins évidents. » La partie en jeu n’est pas si difficile : le designer a utilisé le mode « Pause active », qui est un régal pour les yeux, dans lequel un drone que le joueur contrôle permet de faire des clichés d’un avion figé en plein air… ou du décor. « Ça m’a demandé pas mal d’efforts, mais je suis satisfait de mes clichés », termine Bircher.

Ces travaux d’un passionné rappellent ceux d’Andrew Levitt, célèbre Youtubeur qui a construit sa réputation sur la recréation des iconiques fonds d’écran… en vrai. Avec une équipe professionnelle de tournage, Levitt retourne sur les lieux choisis par Apple et tente de refaire exactement le fond d’écran de l’année.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo