Maxime Claudel - 25 février 2021 Jeux Vidéo

Sony va diffuser son premier State of Play de l'année 2021 ce jeudi 25 février. Il est question de présenter les jeux à venir sur PS4 et PS5.

C’est aujourd’hui que Sony a décidé de prendre la parole pour une nouvelle édition de State of Play, une présentation diffusée en ligne à propos des nouveautés à venir sur PS4 et PS5. On rappelle que le constructeur a lancé une nouvelle console en novembre dernier, et dont il faut maintenant alimenter le catalogue.

Comment suivre la conférence PlayStation ?

Pour voir la présentation en direct, il faudra veiller un peu tard : rendez-vous sur Twitch ou sur YouTube, à partir de 23h, heure française. On connaît la durée de l’événement : 30 minutes environ.

Quand ? Le 25 février 2021 à 23h, heure française ;

Le 25 février 2021 à 23h, heure française ; Où ? Ici, sur Twitch ou sur YouTube ;

Ici, sur Twitch ou sur YouTube ; Quoi ? La conférence PlayStation centrée sur les jeux à venir sur PS4 et PS5.

Qu’attendre de cette présentation PlayStation ?

Sony a annoncé la couleur dans un billet de blog publié le 24 février : ce State of Play s’articulera autour de dix jeux PS4 et PS5. Et, a priori, il ne faudra pas s’attendre à des annonces fracassantes. Le programme : « Plusieurs annonces et des nouvelles de plusieurs jeux tiers et titres indépendants que vous avez pu découvrir en juin dernier à l’occasion de la présentation de la PS5. » On espère par exemple avoir des nouvelles de Kena : Bridge of Spirits.

En bref, cette mini conférence sera surtout un moyen d’occuper l’espace médiatique, quelques jours après un Nintendo Direct et une BlizzConline décevants. Elle permettra aux joueurs d’avoir une meilleure idée du calendrier à venir en fonction de la console qu’ils possèdent. Sur PS5, on sait déjà que le prochain gros jeu se nomme Returnal, et il est prévu pour le 30 avril.

En revanche, « aucune annonce commerciale ou relative au matériel PlayStation ne sera faite durant cette émission », précise Sony. Il ne sera donc pas question des stocks de la PS5, toujours très difficile à trouver à l’heure actuelle. Par ailleurs, la multinationale ne reparlera pas tout de suite du PlayStation VR 2, officialisé en début de semaine.

