À quelques semaines de sa sortie en boutique, Numerama vous fait découvrir en exclusivité mondiale trois cartes de Spirale Temporelle Remastered, la prochaine extension de Magic.

La sortie en boutique de Spirale Temporelle Remastered, prochaine extension de Magic, est fixée au 19 mars 2021. Moins d’un mois à patienter pour redécouvrir les meilleures cartes du bloc éponyme, dans cette première extension remastered exclusivement papier. Bloc ? Remastered ? Pas de panique, on vous explique tout dans la suite de l’article.

C’est quoi une extension remastered ?

Une extension remastered est une extension pour Magic reprenant de vieilles cartes, issues de plusieurs anciennes extensions. Les cartes les plus emblématiques, les plus fortes, les plus appréciées des joueurs sont rééditées, tout en profitant de l’expérience acquise depuis leur première publication pour éliminer les cartes problématiques, celles ayant cassé le format à l’époque.

Trois extensions remastered ont déjà été publiées, mais uniquement pour les versions dématérialisées du jeu : Tempest Remastered en 2015 pour Magic Online (l’adaptation électronique la plus complète du jeu, mais aussi la plus austère, sans automatisation et dont l’interface n’a rien à envier à Excel), puis Amonkhet Remastered et Kaladesh Remastered l’an dernier pour l’excellent Magic Arena.

Spirale Temporelle Remastered repose sur le même principe, à la différence qu’il s’agit cette fois-ci, et pour la première fois (mais pas la dernière à priori), d’une version papier, et uniquement papier. Les cartes sont toutes issues du bloc Spirale Temporelle.

C’est quoi un bloc ?

Un bloc dans Magic est une série d’extensions qui se suivent, et qui partagent soit un contexte commun, soit des mécaniques communes, soit les deux. Beaucoup de tournois et d’événements tournaient autour de ce concept, n’autorisant pas uniquement des cartes de telle ou telle extension, mais plutôt de tel ou tel bloc.

Le premier, Mirage, paru en 1996, quelques années après la création du jeu, était composé de trois extensions. S’en suit une vingtaine d’autres, construits sur le même principe, mais parfois étalées sur deux extensions seulement. Le dernier, Ixalan, publié en 2017 marque la fin de la notion de bloc. Le rythme de sortie reste tout aussi soutenu depuis, mais les extensions sont dorénavant indépendantes, sans lien particulier entre elles.

Spirale Temporelle Remastered

Spirale Temporelle Remastered reprend donc 289 cartes issues du bloc Spirale temporelle, publié en 2006, et composé de trois extensions : Spirale temporelle, Chaos planaire et Vision de l’avenir. Elles représentaient respectivement le passé, le présent et le futur du jeu (du moins au moment de la publication originelle).

On retrouvait ainsi, dans chaque paquet, une carte décalée dans le temps (« timeshifted »). Dans la première extension, il s’agissait de cartes issues de séries antérieures, ayant conservé le design d’époque. Dans la seconde, on retrouvait également des cartes réimprimées, mais dans une réalité alternative : l’effet restait le même, mais dans une autre couleur. Enfin, la dernière incluait des cartes n’ayant encore jamais existé, mais qui allaient sortir plus tard, dans de prochaines extensions, avec des effets inédits, ou faisant référence à des concepts pas encore dévoilés.

Comme lors de la publication originale, chaque paquet de la version remastered contient une de ces cartes décalées dans le temps. Et, pour le plus grand plaisir des joueurs nostalgiques, elles conservent le cadre et l’illustration de la carte d’origine.

En partenariat avec l’éditeur du jeu, nous vous dévoilons trois cartes, en exclusivité mondiale, que vous aurez peut-être la chance de retrouver dans vos boosters. Trois cartes bleues, la couleur la plus forte de Magic, et centrées sur la possibilité de contrer les sorts joués par l’adversaire. Une mécanique très efficace, et particulièrement frustrante quand on en est la victime.

Les voici aussi en version anglaise :

Spirale Temporelle Remastered peut donc toucher différents publics. Les « vieux » joueurs, qui retrouveront leurs cartes préférées et les souvenirs de tournois qui vont avec. Les joueurs récents, qui découvriront un des blocs les plus emblématiques de Magic. Les amateurs de draft (relisez notre précédent article pour comprendre de quoi il s’agit), puisqu’elle rassemble le meilleur de trois extensions cumulées. Ou encore les joueurs des formats éternels, qui permettent de jouer avec toutes les cartes parues depuis la création du jeu, même le fameux Lotus Noir, qui s’arrache à des sommes astronomiques.

Alors, parés à remonter dans le temps ?

