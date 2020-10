À quelques semaines de sa sortie en boutique, Numerama vous fait découvrir en exclusivité mondiale quatre cartes pour Commander Légendes, la prochaine extension de Magic qui sortira le 20 novembre 2020.

La sortie en boutique de Commander Légendes, prochaine extension de Magic, est fixée au 20 novembre. Moins d’un mois à patienter pour ouvrir les (très attendus) premiers boosters de draft au format Commander. Boosters ? Draft ? Format Commander ? On vous explique tout dans la suite de l’article.

Le format Commander

À sa création, Magic était conçu pour opposer deux adversaires, chacun avec son « deck » (son paquet) de 60 cartes. Rapidement, de nombreux autres formats ont vu le jour, notamment celui qui nous intéresse aujourd’hui : le Commander. Imaginé par des arbitres de compétition qui y jouaient pour se détendre après les tournois, il a été officialisé par Wizards of the Coast, l’éditeur du jeu, en 2011, avec la sortie en boutique des premiers paquets dédiés.

Le Commander est un format pensé pour le multijoueur, dans lequel jusqu’à six adversaires s’affrontent en mode « seul contre tous ». Il est aussi caractérisé par la taille de son deck, 100 cartes, construit autour d’une créature légendaire, le commandant, qui lui donne son orientation (et le nom au format).

Contrairement aux formats classiques, dans lesquels on peut utiliser jusqu’à quatre copies d’une même carte, le format Commander n’en autorise qu’une seule de chaque. Enfin, toutes les cartes éditées depuis la création de Magic (ou presque) peuvent être utilisées : aucune carte ne devient obsolète, oubliée au fond d’une boîte à chaussures.

Le Commander, un format multijoueur, fun et convivial, idéal pour découvrir Magic

Tout cela mis bout à bout a contribué à le rendre très populaire auprès de la communauté. C’est un format fun (il n’existe pas de tournoi reconnu en Commander), abordable (inutile de partir en quête de quatre fois la même carte très rare puisqu’on ne peut en utiliser qu’une seule) et permettant d’utiliser toute sa collection de cartes. C’est aussi un format idéal pour apprendre à jouer, et de plus en plus de nouveaux joueurs découvrent Magic par ce biais.

Enfin, eu égard à l’épidémie de COVID, l’éditeur a pris la décision de suspendre temporairement les événements publics. Le Commander devient donc un excellent moyen de jouer avec ses cartes entre amis, en cercle privé, pour des parties conviviales.

Si vous voulez devenir incollable sur le format Commander, comprendre précisément de quoi il s’agit, apprendre à construire ses decks, etc., direction la chaîne YouTube dédiée La Tour de Commandement.

Le draft

Les différents formats régissant la façon de jouer et de construire son deck sont articulés autour de deux modes de jeu : « construit » et « limité ».

Les formats du mode construit demandent aux joueurs de constituer leur deck avant la partie, chez eux, grâce à leur propre collection de cartes. À l’opposé, le mode limité ajoute une phase préliminaire, pendant laquelle on constitue son deck avec des cartes découvertes juste avant de jouer. D’où le nom, les joueurs étant « limités » dans leurs possibilités.

Et le format le plus populaire en limité est le « draft », une mécanique simple et ludique, reprise dans de nombreux autres jeux depuis. Simultanément, chaque participant ouvre un « booster » (un paquet d’une quinzaine de cartes assemblées aléatoirement), garde une des cartes, passe les restantes à son voisin de gauche et reçoit celles de son voisin de droite. Chacun choisit à nouveau une carte, et ainsi de suite. Quand toutes les cartes ont été distribuées, on ouvre un second booster, puis un troisième.

On se retrouve ainsi avec un certain nombre de cartes, plus ou moins choisies, à partir desquelles on constitue un deck avec lequel on jouera ensuite. C’est donc le format le plus complet de Magic : il récompense les joueurs sachant à la fois bien construire un deck et bien le jouer.

Commander Légendes

Commander Légendes, dont la sortie est fixée au 20 novembre, est la première extension mêlant à la fois les formats Commander et draft.

Chaque booster de draft contiendra 20 cartes, issues de tous les univers et époques de Magic. Sans entrer dans les détails, les règles du Commander seront adaptées pour parfaitement fonctionner en draft (choix de deux cartes par tour, deck de 60 cartes au lieu de 100, etc.). Vous trouverez également deux paquets complets, parfaits pour débuter, ainsi que des boosters collector de 20 cartes, plus chers, mais au contenu amélioré, avec plus de cartes rares et brillantes.

Quelques cartes de l’extension ont déjà été dévoilées. Mais nous avons aujourd’hui le plaisir de vous en présenter quatre en exclusivité mondiale, en partenariat avec l’éditeur. Deux nouvelles, « Yurlock des rosse-brûlure », candidat parfait au rôle de commandant, et « Pierre d’horizon », et deux rééditions, « Furie phyrexiane » et « Invocateur de Valakut ».

Cette extension sera propulsée par trois mécaniques existantes de Magic, que nous ne détaillerons pas ici, et une nouvelle. Cette dernière, « Encore », permettra de rejouer des créatures de son cimetière, pour attaquer tous ses adversaires simultanément, le temps d’un tour.

Commander Légendes s’annonce comme une extension très intéressante et très originale de Magic, combinant à la fois le format le plus complet (le draft) et le plus fun (le Commander). Seule petite déception, elle ne sera pas implémentée dans Arena, son excellente adaptation numérique. On s’y attendait, puisque le pool de cartes disponibles y est trop restreint. Mais au-delà de cette absence, c’est l’occasion parfaite pour découvrir Magic, et organiser des petits événements chez vous, entre amis, aussi bien limité qu’en construit, que vous soyez débutant ou expert.

En attendant la sortie de Commander Légendes, et si vous souhaitez d’ores et déjà découvrir ce format, vous pouvez jeter votre dévolu sur les deux decks Commander sortis le mois dernier avec la précédente extension, à un tarif très attractif : Colère de Zendikar, un deck rouge/vert/blanc, et Attaque Furtive, un deck bleu/noir.

