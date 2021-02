Offert aux abonnés PlayStation Plus, le jeu en ligne Destruction AllStars impose le chat vocal au début des parties. Vous ne voulez pas entendre vos adversaires maugréer dans leur micro ? On vous explique la marche à suivre pour ne pas saigner des oreilles.

Jusqu’au 6 avril prochain, les abonnés PlayStation Plus ont la possibilité de récupérer Destruction AllStars. Il s’agit d’une exclusivité PlayStation 5 qui fait la part belle à des joutes en ligne, au sein d’arènes fermées et à bord de voitures. Les parties réunissent seize participants et, bizarrement, les développeurs imposent le chat vocal, même si on n’a relié aucun microphone ou casque à sa console.

La manette DualSense de la PlayStation 5 est équipée d’un haut-parleur et d’un microphone, et Destruction AllStars en fait donc le périphérique de chat par défaut. Par conséquent, tout ce que vous direz pendant une session sera entendu par vos adversaires tandis que vous n’échapperez pas à leurs mots doux.

A priori, personne n’a envie d’entendre des gens crier dans leur manette, qui plus est dans un jeu compétitif qui demande un peu de concentration. Il existe heureusement des méthodes pour éviter ces désagréments, en attendant qu’une mise à jour soit déployée pour supprimer ce chat vocal imposé.

Comment désactiver le chat vocal dans Destruction AllStars sur PlayStation 5 ?

Désactivation du chat vocal

Les menus de Destruction AllStars ne proposent aucune option permettant de désactiver totalement le chat vocal. Il est néanmoins possible de le couper avant le début d’un match. Voici la marche à suivre :

Attendre que la notification « Le chat vocal du jeu a démarré » apparaisse après avoir lancé le matchmaking ;

Appuyer sur le bouton PlayStation pour faire apparaître le menu des Activités ;

Choisir la carte intitulée « Chat vocal | Destruction AllStars »(c’est la première qui apparaît) ;

Appuyer sur le bouton carré de la manette pour désactiver le chat vocal.

La limite de cette méthode ? Il faudra la répéter avant chaque partie… Heureusement, on peut agir sur le haut-parleur et le microphone de la DualSense.

Désactivation du microphone

La DualSense est équipée d’un bouton permettant de couper le microphone. Transparent, il se situe sous la touche PlayStation et devient orange pour signaler que la manette ne diffuse plus votre voix. Avec cette manipulation ne prenant que quelques secondes, les autres ne vous entendront plus.

Il existe une autre option : elle passe par la barre des tâches accessibles en appuyant sur le bouton PlayStation. L’onglet ‘Micro’ permet de mettre le microphone en sourdine.

Désactivation du haut-parleur

S’il n’est pas possible de désactiver totalement le haut-parleur de la manette, on peut régler le volume sonore jusqu’à le positionner sur zéro. Pour cela, il suffit d’appuyer sur le bouton PlayStation à n’importe quel moment pour faire apparaître la barre des tâches puis de cliquer sur l’onglet « Son » symbolisé par un haut-parleur. Ce réglage est par ailleurs disponible dans les paramètres de la console.

Attention, la PlayStation 5 garde en mémoire le volume du haut-parleur de la manette. Si vous jouez à un autre jeu, il faudra de nouveau intervenir sur le curseur.

