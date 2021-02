Apple a encore prolongé la gratuité d'Apple TV+ pour celles et ceux qui avaient acquis un nouveau produit en 2019. Les concernés pourront accéder à la plateforme de SVOD sans rien payer jusqu'en juillet 2021 (non inclus).

« Vous avez du temps en plus pour regarder toutes les créations Apple Originals », indique un mail intitulé « Regardez Apple TV+ gratuitement jusqu’en juillet » (mail que nous avons reçu le dimanche 31 janvier). La firme de Cupertino a décidé de prolonger une nouvelle fois la gratuité de sa plateforme de SVOD, accordée à celles et ceux qui avaient acheté un nouveau produit en 2019. Dorénavant, l’offre d’essai se terminera le 30 juin.

À l’origine, cette longue période d’essai d’Apple TV+ devait se terminer en février, après une première prolongation de trois mois. Afin de ne pas léser les autres utilisateurs, du crédit sera accordé aux abonnés payants, ce qui leur permettra de prolonger leur fidélité sans aucuns frais.

Qui est concerné par la prolongation de la gratuité d’Apple TV+ ?

Depuis le lancement d’Apple TV+ en novembre 2019, Apple propose un an d’essai à tous les acquéreurs d’un produit acheté après le 10 septembre 2019. La liste des appareils éligibles est variée : iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV et Mac. Ce bonus est toujours d’actualité (mais il n’est pas possible de cumuler). Autrement, Apple propose une période gratuite de 7 jours.

Si vous êtes propriétaire d’un iPhone 11 depuis le lancement et que vous avez activé cet essai de douze mois tout de suite (il y a un délai de trois mois pour le faire), votre abonnement gratuit se sera donc étalé de novembre 2019 à juillet 2021 — soit 20 mois en tout. Passé ce délai, l’abonnement sera facturé 4,99 euros par mois ou 49,99 euros par an (attention, le renouvellement est automatique).

Comment résilier mon abonnement à Apple TV+ ?

Depuis iOS

Pour résilier son abonnement Apple TV+ sur un iPhone ou un iPad, il faut d’abord se rendre dans les Réglages :

Cliquez sur votre identifiant tout en haut ;

Cliquez sur Abonnements ;

Trouvez l’abonnement Apple TV+ ;

Cliquez sur « Résilier l’abonnement » ou « Annuler l’essai gratuit ».

Mise en garde : quand on annule un essai gratuit, l’effet est immédiat. En revanche, la résiliation d’un abonnement n’est prise en compte qu’à la fin de la période de facturation. En résumé, il faut attendre le dernier moment pour annuler son essai gratuit (le 30 juin dans le cas d’Apple TV+).

Depuis un macOS

Sur un MacBook, il faut se rendre sur son compte depuis l’application App Store :

Cliquez sur votre nom en bas à gauche ;

Cliquez sur « Affichez les informations » en haut à droite ;

Cliquez sur « Gérer » dans l’onglet « Gérer » ;

Trouvez l’abonnement Apple TV+ et cliquez sur « Modifier » ;

Cliquez sur « Résilier l’abonnement ».

Quels films ou séries faut-il regarder sur Apple TV+ en ce moment ?

Losing Alice

Une réalisatrice en perte de vitesse rencontre une scénariste qui va peu à peu l’obséder. Si vous aimez David Lynch, vous allez adorer l’ambiance, l’écriture et le ton.

Dickinson

Plus originale et décalée qu’il n’y paraît, la série Dickinson est centrée sur la poétesse Emily Dickinson, plus spécifiquement son adolescence et son évolution en tant que femme. Impertinente et drôle, Dickinson en est déjà à sa deuxième saison.

The Servant

Créée par M. Night Shyamalan (Sixième Sens), The Servant s’appuie sur un point de départ étrange : après la perte de son nourrisson, une mère fait l’acquisition d’une poupée thérapeutique puis engage une nourrice pour s’en occuper. Sous le regard inquiet du mari un peu dépassé…

