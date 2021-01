La version tant attendue par les fans arrive sur HBO Max le 18 Mars 2021. Le film est divisé en quatre parties, d'une heure chacune.

Après plus de trois ans d’attente, les fans touchent presque au but : le Snyder Cut du film Justice League va sortir sur HBO Max le 18 Mars 2021, a-t-il été annoncé sur Twitter. Le film, divisé en quatre parties d’une heure chacune, avait eu droit à sa première bande-annonce cet été lors de la convention virtuelle DC Fandome.

Zack Snyder’s Justice League premieres March 18 exclusively on HBO Max. #SnyderCut pic.twitter.com/BnJsUjZCLq — HBO Max (@hbomax) January 29, 2021

On avait alors pu voir les premières différences entre cette nouvelle version et celle sortie dans les salles en 2017, notamment la présence de Darkseid. La présence du personnage, célèbre dans l’univers DC Comics, laisse bien présager que le Snyder Cut sera très différent, et bien plus sombre.

Justice League, une histoire mouvementée

Le film Justice League a une histoire compliquée. Il devait à la base être entièrement réalisé par le réalisateur Zack Snyder, déjà connu pour avoir été aux manettes de Man of Steel, le premier film de Superman avec Henry Cavill. Seulement, en plein milieu de la post-production, Zack Snyder doit subitement rentrer chez lui pour des raisons familiales. Warners Bros, qui s’occupe de la production et de la distribution de Justice League, demande alors à Joss Whedon de terminer le projet, mais surtout, de retourner certaines parties du film.

La version qui sortira au cinéma en 2017 est au final très différente de celle que Zack Snyder avait en tête : elle dure moins de 2h, et de nombreux point du scénario sont tout simplement effacés. Zack Snyder avait d’ailleurs déclaré que la version de Joss Whedon ne « représentait qu’un quart de son travail ».

La sortie du Snyder Cut était depuis très demandée par les fans de la saga, de même que par les principaux acteurs du film. En 2019, le hashtag #ReleaseTheSnyderCut s’était même hissé en top trending sur Twitter, montrant l’engouement autour de la version de Snyder. Rendez-vous donc le 18 mars 2021 pour finalement découvrir la « vraie » Justice League.

