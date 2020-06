Un premier extrait du légendaire Snyder Cut vient d'être diffusé.

Voilà trois ans, depuis la sortie originale du film Justice League, que les fans en attendent une tout autre version : le Snyder Cut. L’oeuvre cinématographique n’avait pas été bien reçue par les critiques ni par une grande partie du public. En cause, les mêmes reproches qui avaient été faits à Batman v Superman : un montage charcuté, voire confus, quelques non-sens et précipitations scénaristiques, trop d’action prenant le pas sur le fond. Et c’était le résultat d’une production relativement chaotique durant laquelle Zack Snyder a été remplacé en cours de route par Joss Whedon.

Depuis, Zack Snyder a répété maintes et maintes fois que son « Snyder Cut » n’aurait rien à voir avec le résultat final. Des déclarations qui laissaient poindre depuis des mois un espoir chez les fans… Un espoir assouvi lorsque Warner a annoncé la diffusion du Snyder Cut en 2021 sur la nouvelle plate-forme SVOD qu’est HBO Max. Et maintenant, ce 18 juin 2020, nous avons même droit à un premier teaser vidéo.

Darkseid sera bien dans le Snyder Cut

Le teaser, qui est en fait plutôt un sneak peek (extrait), nous montre une scène où Diane Prince, alias Wonder Woman, découvre une mystérieuse fresque murale représentant Darkseid. Puis c’est alors que Darkseid est introduit, avec un physique de colosse, au sein d’un paysage dévasté, apocalyptique, alors même que ce célèbre antagoniste DC Comics — le pire représentant du Mal dans le catalogue — n’était pas au casting du premier film.

Cela semble confirmer, d’ores et déjà, que le Snyder Cut sera bien différent du film diffusé dans les cinémas en 2017, et correspondra à la vision originale qu’en avait Zack Snyder avant les aléas de production. Pour rappel, Snyder affirmait que le film sorti en salles ne représentait qu’un quart de son travail, étant donné qu’une majeure partie des scènes avait été tournées à nouveau. Voilà pourquoi un simple sneak peek de trente secondes paraît déjà si différent du Justice League qu’on connaît, et si alléchant. « L’extrait était meilleur que l’intégralité du film », peut-on lire, régulièrement, dans les commentaires de la vidéo.

Verdict en 2021 : nous n’avons là que 34 secondes d’une version qui pourrait durer 4 à 6 heures — et donc se transformer en mini-série.

