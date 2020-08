La nouvelle version de Justice League, signée cette fois-ci Zack Snyder et non plus Joss Whedon, bénéficie de sa première bande-annonce officielle. Le film sera divisé en quatre parties, d'une heure chacune.

La version originelle de Justice League n’est pas celle proposée Joss Whedon, c’est ce que Zack Snyder ne cesse de répéter depuis 3 ans. Et cela fait donc 3 ans que les fans attendent le Snyder’s Cut, présentée par le réalisateur comme étant la « vraie » version du film.

En mai 2020, HBO Max a annoncé que sa plateforme accueillera ce fameux Snyder’s Cut, en 2021. Quelques semaines plus tard, un premier teaser était révélé : on y voit Wonder Woman découvrir Darkseid, célèbre super-vilain absent dans le film de 2017. La présence de ce dernier prouvait déjà que le film de Zack Snyder sera bien différent de celui de Joss Whedon.

Lors de la convention virtuelle DC Fandome, ce samedi 22 août 2020, la première bande-annonce officielle a été diffusée. Par ailleurs, le format du film a été officialisé : ce seront quatre parties d’une heure ! Justice League Snyder Cut durera donc quatre heures. Warner travaille à des moyens de diffuser le film internationalement, même là où HBO Max ne sera encore disponible au printemps 2021.

Voici le trailer diffusé durant la convention :

Ce que montre cette bande-annonce

Les images de la bande-annonce défilent sur le fond musical de Hallelujah, chanté par Leonard Cohen, un choix fidèle à Zack Snyder et qui fait aussi office de clin d’œil aux fans qui ont attendu le Snyder Cut pendant de longues années. Cette sublime chanson de Leonard Cohen crée aussi une atmosphère à la fois enveloppante et épique. Quant aux images, elles montrent déjà l’aperçu d’un film très différent, et nettement plus imposant que celui sorti au cinéma.

L’un des éléments les plus notables est le costume de Superman, maintenant noir-argenté… et vraiment classe. Steppenwolf est, comme promis, beaucoup plus « bestial » et menaçant que dans le film de 2017. On trouve aussi de nouveaux plans, et, plus important encore, de nouveaux lieux. C’est notamment le cas pour Flash (sur les images, il semble notamment être dans la speed force) : pendant le panel, Zach Snyder a confirmé que, dans sa version, l’on verra davantage de Flash. Le réalisateur a aussi rappelé que Cyborg est au coeur de Justice League, en étant le ciment de l’équipe, et que ce sera plus clairement visible.

En tout cas, il est dorénavant plus clair que jamais que ce ne sera pas la même Justice League, au printemps 2021.

