Les internautes sur Twitter qui suivent le manga Dragon Ball Super ont subi le 8 janvier des avertissements en masse venant d'une maison d'édition japonaise.

Si vous avez grandi avec Dragon Ball et que vous suivez toujours les aventures de Sangoku et ses amis, vous n’ignorez sans doute pas le vent de panique qui s’est abattu sur Twitter depuis quelques heures. En effet, comme en témoignent de très nombreux messages publiés sur le réseau social, des avertissements en pagaille sont adressés aux internautes pour violation de copyright.

L’offensive a débuté aux alentours du 8 janvier 2021, d’après les signalements faits sur Twitter avec le mot-clé Shūeisha, qui est une maison d’édition japonaise possédant les droits de publication sur Dragon Ball. Actuellement, l’éditeur publie dans le magazine V Jump une nouvelle série sur Dragon Ball, appelée Dragon Ball Super. Parue à partir de 2015, elle est en train de connaître un nouvel arc narratif.

Écrit et dessiné par Akira Toriyama à partir de 1984, le manga Dragon Ball s’était achevé en 1995 avec Dragon Ball Z. Inutile de revenir sur le succès planétaire de l’œuvre et sur la pléthore de produits dérivés qu’elle a engendrée — ni d’ailleurs sur la parenthèse pas très bien assumée de Dragon Ball GT, à laquelle l’auteur n’a que très peu participé, hormis des croquis de personnages et de scènes.

C’est en 2015 qu’Akira Toriyama revient vraiment aux affaires, en écrivant la suite officielle de Dragon Ball Z, qui ignore les évènements de GT. Mais cette fois, l’auteur ne s’occupe que du scénario. Le dessin est confié à Toyotarō, qui a la difficile tâche de se rapprocher au plus près du style du maître. 14 volumes ont été d’ores et déjà publiés, avec plusieurs arcs, dont le dernier s’est achevé fin 2020 avec Moro.

Or, c’est visiblement cette transition vers une nouvelle histoire qui semble avoir poussé Shūeisha à prendre la propriété intellectuelle pour entamer une vague de sanctions sur Twitter. « Si vous vous réveillez ce matin, vous êtes dans un monde ou la Shūeisha a décidé dans la nuit de striker tout les comptes utilisant Dragon Ball (fan art, GIF, extrait vidéo, etc.) dans un tweet », commente Prof Isekai sur Twitter.

Et la répression frappe sans distinction les simples fans comme les artistes officiels qui travaillent pour la compagnie. C’est ce que relève Zenrot-to, en évoquant le cas de fenyo_n : « Le copyright de Shūeisha a frappé un artiste qui dessine littéralement pour la société ». Le dessinateur a expliqué avoir eu son compte verrouillé, qu’il a pu régler le problème, mais qu’il n’est peut-être pas tiré d’affaire.

My twitter account was locked once

I went back because I checked the copyright policy

I don't know when it will be erased.

If it is erased, it will not be revived.

Bye bye minna…🥲

— ふぇにょん (@fenyo_n) January 8, 2021