Si vous venez de vous abonner à Disney+ pour voir le film d'animation Soul, voici de quoi vous occuper le reste du mois !

Vous avez pris un abonnement Disney+ pour regarder le film d’animation Soul, sorti le 25 décembre 2020 ? Vous voilà avec, à minima, un mois de souscription à la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD), si vous avez privilégié l’abonnement mensuel à 6,99 euros par mois. Alors, autant en profiter ! En plus du très bon film d’animation de Pixar, qui touche aussi bien les enfants que les adultes, il y a de nombreux autres contenus alléchants sur Disney+.

Voici quelques exemples de films de qualité que vous pouvez découvrir — ou revoir — pendant les prochaines semaines.

Hamilton

La comédie musicale Hamilton, pensée et créée par Lin-Manuel Miranda, a été un immense succès aux États-Unis depuis sa première représentation il y a 5 ans, et la France peut désormais en profiter également. Le film de 2h40 est une captation d’une des représentations en direct — disponible uniquement en VO sous-titrée. Elle raconte, avec des chansons aux accents hip-hop et R&B et un casting divers, l’histoire d’Alexandre Hamilton, un des fondateurs de la nation américaine.

Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi

Les Derniers Jedi était sorti au cinéma en France le 13 décembre 2017 : trois ans plus tard jour pour jour, Disney l’a mis en ligne sur sa plateforme (comme le veut la loi de la chronologie des médias que la firme a décidé de suivre). Ce deuxième volet de la troisième trilogie matérialise notamment l’opposition entre Kylo Ren et Rey, qui vient également de retrouver Luke Skywalker.

D’ailleurs, si vous n’avez jamais regardé Star Wars, vous pouvez en profiter pour tout rattraper : huit films sont disponibles.

Avatar

Prévu pour 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021, le film Avatar 2 est désormais annoncé pour 2022. Autant dire que vous avez encore des bons mois devant vous pour rattraper le premier Avatar, qui est disponible sur Disney+ France. Le film de James Cameron a marqué la fin des années 2000 avec ses effets spéciaux impeccables pour l’époque, et son histoire pleine de bons sentiments (mais oui, c’est totalement la même intrigue que Pocahontas).

Black is King

Le film de Beyoncé est présenté comme un « album visuel », inspiré du Roi Lion — la chanteuse, productrice et femme d’affaire a également prêté sa voix à Nala dans l’adaptation en live-action du dessin animé culte. Un « hommage au grand voyage des familles noires à travers l’histoire » avec une mise en scène et des plans époustouflants.

Mulan

Malgré les critiques peu enthousiastes et les controverses, le film Mulan était très attendu, étant le premier à avoir été « vendu » en supplément de l’abonnement Disney+ dans plusieurs pays du monde. Cependant en France, cet accès Premium n’a pas été proposé aux abonnés. Il a fallu attendre le mois de décembre pour avoir accès à l’adaptation en prises de vues réelles du dessin animé.

L’Étrange Noël de monsieur Jack

Le film d’animation de 1993 de Tim Burton (réalisé par Henry Selick) est un classique et une merveille d’animation à partir d’objets en volume. Jack y essaie de célébrer Noël dans la ville de Halloween qui n’est pas aussi prête que lui à accepter cette nouvelle tradition. Une mention spéciale aux chansons, aussi drôles qu’envoutantes, composées par Danny Elfman.

La Reine des Neiges

Juste pour que vous ayez « Libérée, délivrée » en tête toute la journée.

