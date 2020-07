Il fut un temps où Avatar 2 était prévu pour 2014. Mais ça, c'était avant.

Vous n’en pouvez plus d’attendre la suite de Pocahontas d’Avatar ? Mauvaise nouvelle : le prochain film vient d’être repoussé d’un an. Dans un message diffusé le 23 juillet, la 20th Century Studios — filiale de Disney qui a rayé le nom de « Fox » — a pris la décision de repousser d’un an la sortie de la suite de l’univers cinématographique cherche à installer le cinéaste canadien James Cameron depuis plus de vingt ans.

Désormais, Avatar 2 est prévu pour sortir le 16 décembre 2022, au lieu du 17 décembre 2021. Les trois films suivants sont donc décalés en conséquence : Avatar 3 glisse en 2024, Avatar 4 est programmé pour 26 et Avatar 5 doit sortir en 2028. Si, évidemment, il n’y a pas de nouveaux reports d’ici là. Car dans ce domaine, la suite d’Avatar, film sorti en 2009, a joué les arlésiennes.

Quand Avatar 2 était prévu pour 2014

Rendez-vous compte. Au tout début, il était envisagé de sortir cette suite en 2014 — soit cinq ans après le premier opus. Sauf que depuis, un report en chasse un autre : en 2012, le producteur Jon Landau admet que l’échéance ne peut être tenue. Rendez-vous est donc pris pour 2015. « Nous n’avons pas encore de date fixe, mais sortir le film en 2014 semble très difficile », avait-il alors déclaré.

Pas de date fixe ? C’est le cas de le dire. En 2013, nouveau coup dur pour les fans des grands échalas bleutés : on promet Avatar 2 pour 2016. Il est aussi signalé que les trois films (à l’époque, Avatar 5 n’était pas encore d’actualité) seront touchés simultanément et la production débutera en 2014. Bien entendu, cela ne s’est pas passé comme ça : fin 2015, James Cameron a évoqué un décalage à décembre 2017.

Au mois d’avril 2016, nouvelle échéance : on ne parle plus d’une sortie en décembre 2017, mais en 2018. C’est aussi à ce moment-là que le nombre de suites prévues passe de trois à quatre, toujours tournées en même temps, avec l’annonce Avatar 5. Cinq. Un chiffre qui ne vous dit rien ? C’est le nombre de reports à date du mois d’avril 2017, quand un nouveau rendez-vous a été pris pour le 18 décembre 2020.

La glissade du calendrier s’est depuis poursuivie : La date s’est ensuite transformée en 17 décembre 2021 et maintenant, à cause du coronavirus et de la crise sanitaire, qui oblige à la distanciation physique, ce qui terrible pour un divertissement comme le cinéma, elle est devenue le 16 décembre 2022. Du moins, pour l’instant. Car vu le passif, on ne parierait pas trop sur cette annonce.