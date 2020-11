Contrairement à ce que prétend Sony, il existe bien un navigateur web sur la PS5. Il existe une astuce pour y accéder et naviguer, avec restrictions, sur vos sites préférés. Évidemment, ce n'est pas très fluide.

« Non, le système PS5 n’inclut pas de navigateur Internet dédié », indique Sony dans sa grosse F.A.Q. officielle dédiée à sa nouvelle console, qui sort aujourd’hui dans certains pays et le 19 novembre en France. Il s’agissait pourtant d’une fonctionnalité disponible sur PS4. En réalité, il y a bien un navigateur internet dans l’interface de la PS5. Il existe déjà une astuce pour y accéder, comme souligné par Ars Technica le 11 novembre, et repéré par NextInpact en France.

Certains éléments de l’interface de la PS5 font appel à des pages web. C’est par exemple le cas du guide de l’utilisateur, accessible depuis les paramètres généraux. Quand on souhaite associer une plateforme à son profil (YouTube, Spotify, Twitch, Twitter), le processus passe parfois par une page web. Sauf que Sony a bloqué l’URL pour éviter que l’utilisateur puisse se rendre ailleurs. Il est très facile de contourner cet obstacle grâce aux instructions fournies par Ars Technica que nous avons vérifiées sur notre PS5.

Comment accéder au navigateur web caché de la PS5 ?

Pour accéder à une page web autre que celles voulues par Sony, il faut passer par l’association avec Twitter. Dans l’interface, il faut se rendre dans Paramètres > Utilisateurs et comptes > Liens vers d’autres services. En cliquant sur Twitter, la console envoie vers une page web a priori bloquée — où il est demandé de rentrer les identifiants de son compte Twitter.

Là se trouve l’astuce : il suffit de cliquer sur le logo en forme d’oiseau bleu — en haut à gauche — pour accéder à la page web de Twitter que l’on retrouverait sur son ordinateur (après avoir rentré ses identifiants). S’il est toujours impossible d’agir sur l’URL de la page, on peut naviguer sur Twitter et dénicher des liens renvoyant vers d’autres sites web — comme Numerama ou YouTube. On n’a d’ailleurs rencontré aucun problème pour chercher et lancer une vidéo sur la plateforme de Google (oubliez l’option plein écran, en revanche).

Bien sûr, ce navigateur web caché comporte beaucoup de limites, au-delà de l’ergonomie (naviguer à la manette, c’est moins simple), puisque vous ne pouvez pas agir directement sur l’URL. Par chance, on peut facilement accéder aux sites populaires depuis la page Twitter de chacun. Autre limite : on a essayé de jouer à un jeu vidéo sur le web — comme Flappy Royale — sans y parvenir (la page se charge puis se bloque).

