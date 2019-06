Flappy Royale est le futur meilleur jeu du monde.

Oubliez Fortnite. Oubliez Tetris 99. Le genre Battle Royale a son nouveau maître. Et il va rappeler des souvenirs douloureux à celles et ceux qui sont devenus accro à un phénomène d’antan nommé Flappy Bird. Car oui, un duo de développeurs s’est dit que le jeu consistant à éviter des tuyaux avec un oiseau à l’inertie ignoble méritait son Fortnite-like.

Pour le moment disponible sous la forme d’une bêta iOS, Android et web (vous pouvez ruiner votre journée de boulot en cliquant ici (nldr : Maxime, ferme ce navigateur)), Flappy Royale reprend à son compte le principe du chacun pour sa peau façon survie. Pour une fois qu’un clone de Flappy Bird peut tirer son épingle du jeu…

L’addiction facile

On ne va pas vous mentir, il nous a fallu que quelques secondes game over pour vite enchaîner les parties jusqu’à réaliser un premier top 10. Le gameplay est le même que dans le Flappy Bird original : on tapote l’oiseau pour le faire bondir et lui permettre de passer dans des portes étroites. Flappy Royale ajoute la surcouche Battle Royale, qui fait s’affronter 100 joueurs jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un seul.

« Nous pensons que vous allez le trouver bordélique, frustrant et très fun pendant 10 secondes. Puis vous allez heurter un tuyau et tout recommencer, encore et encore », souligne la description.

Les créateurs sont allés jusqu’à reprendre l’arrivée en bus (comme dans Fortnite), sachant que vous verrez les fantômes des autres participants en temps réel (ce qui peut nuire à la visibilité quand il y a encore beaucoup de monde). Compte tenu de la difficulté, les parties s’enchaînent très vite, ce qui renforce le caractère addictif. Flappy Royale intègre également des éléments pour personnaliser son oiseau et un mode défi avec classement. Le lancement de la version finale est attendu pour le mois de juillet 2019.

