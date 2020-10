Julien Lausson - 29 octobre 2020 Pop culture

Pour vous rafraichir la mémoire avant de vous attaquer à la saison 2 de The Mandalorian, Disney a jugé utile de vous proposer un bref récapitulatif vidéo de ce qui se passe dans la saison précédente.

La saison 2 de The Mandalorian débutera sur Disney+ France le 30 octobre. Huit épisodes sont au programme, à raison d’un par semaine. Mais avant de vous lancer dans le visionnage de la série phare du service de vidéo à la demande par abonnement, vous avez peut-être besoin de vous rafraichir la mémoire sur les péripéties vécues par le mandalorien, ainsi que son jeune protégé, le « bébé Yoda ».

Si vous avez besoin d’un récapitulatif express avant d’attaquer la nouvelle saison, la chaîne YouTube officielle dédiée à Star Wars vient de sortir un résumé en vidéo (elle est aussi disponible avec un doublage français, si vous avez suivi les péripéties du mercenaire galactique dans la langue de Molière) vous rappelant l’intrigue générale, mais aussi et surtout quelques scènes mémorables.

99 secondes pour résumer la saison 1 de The Mandalorian

Si vous n’avez pas vu la saison 1, on ne saurait trop vous conseiller d’éviter de jeter un œil à la vidéo, sauf si vous n’avez que faire des spoilers — car la vidéo montre des protagonistes qui n’apparaissent que tardivement et qui ont un rôle-clé dans le récit. Idem d’ailleurs si le « bébé Yoda » vous exaspère : évidemment que Disney a pris soin d’ajouter des plans mi-humoristiques mi-adorables de la petite créature verte.

La sortie de ce récapitulatif est d’autant plus bienvenue que le visionnage de la saison 1 semble remonter à des années, compte tenu de la drôle d’année 2020 que le monde est en train de vivre. Et c’est d’autant plus vrai si vous avez regardé The Mandalorian en même rythme que la diffusion aux USA, fin 2019, en passant par le piratage, au lieu d’attendre la diffusion légale en France ce printemps.

La saison 2 promet d’ouvrir de nouveaux arcs narratifs, sur l’histoire personnelle du Mandalorien, mais aussi sur les origines de ce « bébé Yoda », dont le nom officiel est l’Enfant (The Child), à défaut de connaître sa vraie identité. Plusieurs autres enjeux sont à prévoir, mais que nous ne pouvons pas discuter ici, sauf à vous spoiler par mégarde. On vous invite donc à vous rendre dans l’article prévu à cet effet.

Crédit photo de la une : Lucasfilm Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo