Nouvel épisode dans la lutte que se livrent Apple et Epic Games : le mode Save the World va disparaître de la version Mac de Fortnite.

« Apple nous interdit de distribuer nos jeux sur Mac, ce qui nous empêche de développer Fortnite : Save the World pour la plateforme. À partir du 23 septembre, Save the World ne sera plus jouable sur Mac », annonce Epic Games dans un tweet publié le 18 septembre, toujours assorti du hashtag #FreeFortnite. Il s’agit d’un énième épisode de la bataille que se livrent l’éditeur et Apple autour des pratiques commerciales. C’est aussi le signe que la hache de guerre n’est pas près d’être enterrée.

La décision d’Epic Games d’arrêter le mode Save the World de Fortnite fait suite à un communiqué du 26 août dans lequel la multinationale annonçait que « la mise à jour 14.00 de la saison 4 du chapitre 2 ne sortira ni sur iOS ni sur macOS ». Les joueuses et les joueurs Mac de Fortnite peuvent donc difficilement être surpris. « Fortnite : Battle Royale reste jouable pour les utilisateurs Mac sur la version 13.40, mais il ne reçoit plus aucune mise à jour en raison des actions d’Apple », rappelle Epic Games.

Epic Games s’engage à rembourser les joueurs

Fortnite : Save the World, kézako ? Plus connu pour son mode multijoueur Battle Royale, Fortnite dispose aussi d’un mode coopératif où des joueurs peuvent s’allier pour repousser des hordes de monstres contrôlés par une intelligence artificielle. Save the World reprend les ingrédients d’action et de construction bien connus des fans.

« Notre mise à jour 14.20 à venir va engendrer des bugs pour les joueurs bloqués à la version 13.40, aboutissant à une expérience de jeu médiocre », justifie Epic Games, dans un communiqué diffusé le 17 septembre. Il ne manque pas de jeter la balle dans le camp d’Apple, en indiquant son incapacité à déployer des mises à jour qui supprimeraient ces désagréments techniques.

En plus de rejeter ouvertement la faute sur Apple, Epic Games tient à obtenir le beau rôle dans cette histoire. En effet, l’éditeur s’est engagé à rembourser les joueurs soudainement privés de Fortnite : Save the World alors qu’ils ont dépensé quelques euros pour en profiter. Seule condition ? Y avoir joué entre le 17 septembre 2019 et le 17 septembre 2020. Les concernés n’auront rien à faire, simplement à attendre que la procédure soit effectuée (d’ici le 2 octobre).

Bien évidemment, Epic Games ne manque pas de rappeler que Fortnite : Save the World continue d’être accessible — et mis à jour — sur les autres plateformes (Xbox One, PS4, PC). Grâce à la fonctionnalité cross-progression, les joueuses et joueurs Mac peuvent facilement retrouver leur compte sur un autre appareil.

