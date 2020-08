Septembre arrive et avec lui le renouvellement du catalogue d'Amazon Prime Video. Pour ce mois-ci, quelques contenus valent le détour.

Après un mois d’août assez calme sur le front des contenus sur Amazon Prime Video, la rentrée se profile à l’horizon avec un contenu prometteur : la tant attendue saison 2 de The Boys sera diffusée dès le début du mois de septembre et pour les retardataires, l’intégrale de la série The Americans sera proposée.

Les nouvelles séries sur Amazon Prime France en septembre 2020

The Americans, saisons 1 à 6 — 1er septembre

Autrefois disponible sur Netflix France, la série The Americans (FX) débarque sur Amazon Prime Video, en intégralité. Passée un peu inaperçue auprès du grand public, elle est pourtant l’une des meilleures séries TV de la décennie : on suit un faux couple d’officiers du KGB entraînés à vivre comme des Américains, en pleine guerre froide.

Fear the Walking Dead, saison 5 – 2 septembre

Vous continuez à suivre le spin-off de la célèbre série adaptée des comics ? La saison 5 de Fear the Walking Dead arrive sur Amazon Prime Video. Pour les amateurs de zombies.

The Boys, saison 2 — 4 septembre

C’est clairement la série du mois sur Amazon Prime Video. Après une première saison sensationnelle, les superhéros détraqués issus de la BD de Garth Ennis et Darick Robertson reviennent. Et Homelander semble encore barré que jamais.

Supernatural, saison 14 – 27 septembre

Vous continuez à vous passionner pour les aventures fantastiques des frères Winchester ? La saison 15 sera disponible à la fin septembre.

The Big Bang Theory, saison 12 – 27 septembre

C’est la dernière saison de la série. Si l’humour geek vous amuse.

Les nouveaux films sur Amazon Prime France en septembre 2020

Invaders – 1er septembre

Des aliens qui envahissent la Terre. Un classique de la S-F. Ça transpire toutefois le nanard et les notes du public sur SensCritique ou Allociné confirment cette impression.

Lost in Translation – 1er septembre

C’est pour ainsi dire le film qui a lancé la carrière de Scarlett Johansson. Un incontournable du cinéma, proposé par Sofia Coppola.

Slumdog Millionaire – 1er septembre

Qui veut gagner des millions, mais en Inde. Un film de Danny Boyle.

Colour Out of Space, 7 septembre

La Couleur tombée du ciel est une nouvelle fantastique du romancier américain H. P. Lovecraft. Déjà adaptée en film par le passé, Amazon s’attaque à un gros morceau de la littérature S-F. Mais la bande-annonce ne rassure guère. Avec Nicolas Cage.

Kingsman : The Secret Service et Kingsman : The Golden Circle, 11 septembre

Le premier film avait été une agréable surprise lors de sa diffusion au cinéma. Le second a moins pu bénéficier du caractère surprenant que le ton du film emploie. Cela reste de bons divertissements.

Mother ! – 13 septembre

Par le réalisateur Darren Aronofsky, à qui l’on doit Black Swan. Le film divise, mais le casting est quatre étoiles : Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer et Domhnall Gleeson.

Ici c’est Paris, 50 ans de passion – 1er épisode « Tout près des étoiles » — 15 septembre

Pour les aficionados du PSG.

Le Bal des actrices – 15 septembre

Un film sur les actrices, de Maïwenn. Là encore, une sacrée galeries de personnages, avec de nombreuses personnalités : Karine Viard, Romane Bohringer, Jeanne Balibar, Charlotte Rampling, Julie Depardie, Mélanie Doutey ou bien Marina Foïs.

Brutus vs César – 18 septembre

Toute une génération a été marquée par Astérix et Obélix : mission Cléopâtre. Kheiron tente sa chance avec sa propre comédie antique. Kheiron, en Brutus, doit tuer César, joué par Ramzy Bedia. Autour d’eux gravitent Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, Pierre Richard, Reem Kherici, Bérengère Krief ou encore Artus.

Like a Boss – 22 septembre

Une comédie typiquement américaine.

Fernando – 25 septembre

Vainqueur du grand prix de Monaco, victorieux des 24 Heures du Mans en 2018. Et peut-être un jour gagnant des 500 miles d’Indianapolis, pour être lui aussi détenteur de la triple couronne, comme Graham Mills. Avec un tel palmarès, il fallait bien un documentaire sur Fernando Alonso. D’autant que le pilote espagnol est accessoirement double champion du monde en F1. Rien à voir avec le titre d’ABBA, donc.

Ghost in the Shell – 29 septembre

Quand l’Amérique se pique de vouloir adapter des chefs d’œuvre de l’animation et du manga en film. Bon au moins, il y a Scarlett Johansson et Takeshi Kitano.

