Révélations et bande-annonces sont prévues : voici l'essentiel du programme de la convention virtuelle DC Fandome, qui démarre à 19h ce samedi.

Pour la première fois, DC Comics va tenir sa propre convention complète : films, séries, jeux vidéo et comics seront de la partie, lors de cet événement virtuel, dont la première partie se tient ce samedi 22 août 2020 à partir de 19h à l’heure française.

La bande-annonce présente les choses ainsi : « Des images exclusives. Des informations de première main. Les dernières actualités de DC et d’énormes annonces. » Il faut donc s’attendre à des trailers inédits et à des révélations surprises sur certains contenus. Pour parler de tout cela, des « panels » se succéderont, avec des centaines invités (de Matt Reeves, à Zack Snyder, Gal Gadot, Patty Jenkins, Grant Gustin…). L’édition de ce weekend, samedi 22 août, intitulée Hall of Heroes, sera surtout dédiée aux films et jeux vidéo, à quelques exceptions près (The Flash, Titans), quand l’édition du 12 septembre, Explore The Multiverse, verra ses panels essentiellement dédiés aux séries DC.

Pour suivre la convention ce samedi soir, il n’y aura qu’un seul endroit où ce sera retranscrit en direct : le site DC Fandome. Vous pouvez consulter le programme complet et même dresser un planning sur la plateforme dédiée.

Les annonces les plus attendues de la convention DC Fandome

La convention sera rythmée par de nombreuses bande-annonces. Parmi ce qui a déjà été teasé, il y a le plus-que-très-attendu Snyder’s Cut prévu pour 2021 sur HBOX Max, c’est-à-dire la nouvelle version de Justice League, revisitée par son réalisateur d’origine, Zack Snyder. La bande-annonce du Snyder’s Cut sera diffusée aux alentours de 23h30 heure française. Zack Snyder en profitera pour s’exprimer sur les coulisses du projet.

Ce qui est également attendu : les jeux vidéo DC ! Il y en a deux en préparation : le jeu Batman : Gotham Knights de Warner Montréal, présenté à partir de 19h25, et le jeu Suicide Squad : Kill the Justice League de Rocksteady, à partir de 2h10 du matin en France.

Le film The Batman, avec Robert Pattinson endossant le costume du Chevalier noir, livrera quelques-uns de ses secrets à partir de 2h30 du matin, avec son réalisateur, Matt Reeves, et peut-être une première bande-annonce.

L’essentiel du programme heure par heure

Voici une liste des événements importants. Nous ne listons pas ici tous les panels, mais bien ceux où il pourrait y avoir potentiellement des révélations, des annonces, des bande-annonces.

19h : le panel Wonder Woman 1984, avec Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et la réalisatrice/co-scénariste/productrice, Patty Jenkins. De nouvelles images seront révélées.

19h25 : un premier aperçu (bande-annonce ou gameplay ?) du jeu Batman : Gotham Knights et la session de questions et réponses avec ses développeurs de Warner Montréal.

19h45 : panel dédié aux comics Sandman, avec Neil Gaiman, Dirk Maggs, G. Willow Wilson et Michael Sheen.

20:15 : un panel dédié au multivers DC, avec Jim Lee, directeur artistique et éditeur chez DC et Warner Bros, Walter Hamada, le président des films DC, et Greg Berlanti, le producteur du Arrowverse.

20h40 : un panel sur le film Flash, animé par Ezra Miller et les cinéastes Andy et Barbara Muschietti, ainsi que la scénariste Christina Hodson. Il ne faut pas forcément s’attendre à une bande-annonce, mais au moins à des révélations.

20h55 : ce panel sera dédié au film The Suicide Squad de James Gunn.

22h45 : panel « surprise » ( !)

23h30 : le panel tant attendu sur le Snyder’s Cut, avec Zack Snyder et probablement la première bande-annonce.

23h54 : panel dédié à la série The Flash, avec la première BA de la saison 7.

0h10 : panel du film Black Adam, avec Dwayne Johnson et « quelques surprises ».

1h40 : panel sur la suite de Shazam !, avec Zachary Levi, et possiblement des informations inédites comme laisse à penser la bande-annonce de la convention.

2h10 : la première présentation du jeu de Rocksteady, Suicide Squad : Kill the Justice League.

2h30 : panel dédié au film The Batman, en présence du réalisateur Matt Reaves.

Crédit photo de la une : DC / Warner Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo