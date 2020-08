Fortnite a successivement été banni de l'App Store et du Google Play Store. Cette sanction pénalise surtout les nouveaux joueurs.

Apple et Google n’ont pas aimé la petite provocation d’Epic Games, qui a tenté d’introduire son propre canal de paiement dans les versions iOS et Android de Fortnite. En guise de sanction, les deux multinationales ont pris la décision de bannir l’application de l’App Store et du Google Play Store. Elle a été suivie d’une campagne de lobbying auprès des joueurs, intitulée #FreeFortnite et d’une plainte en justice — autrement dit, un coup bien préparé.

Car Epic Games a plus que jamais envie de rallier les fans à sa cause, afin de dénoncer les pratiques commerciales d’Apple et Google, auxquelles le studio a adhéré, mais qu’il estime désormais injuste. Pour cela, il écrit noir sur blanc que les joueurs iOS — et Android — n’auront pas accès aux futures mises à jour tant que les deux firmes n’auront pas rétropédalé sur leurs commissions. En attendant, faisons le point sur les conséquences réelles pour les joueurs.

Fortnite banni : quelles conséquences pour les joueurs ?

Puis-je toujours jouer à Fortnite sur mon smartphone ou ma tablette ?

Oui. À partir du moment où l’application est installée sur votre terminal, Apple et Google ne peuvent pas vous empêcher de la lancer. « Si vous avez déjà téléchargé Fortnite via l’App Store [et Google Play], vous devriez pouvoir continuer à jouer à la saison 3 du chapitre 2 — version 13.40 », rassure Epic Games.

Puis-je télécharger à nouveau Fortnite ?

À l’heure actuelle, si vous tapez ‘Fortnite’ dans l’outil de recherche du Play Store ou de l’App Store, vous ne trouverez pas la trace du jeu. Mais, sur iOS, il existe une astuce pour le télécharger à nouveau et en profiter comme si de rien n’était. Une fois dans l’App Store, cliquez sur l’icône permettant d’accéder à son compte (en haut à droite) puis cliquez sur l’onglet ‘Achat’. Dans ‘Mes achats’, vous retrouverez toutes les applications précédemment téléchargées — y compris Fortnite. Cette opportunité n’existe pas sur Android.

Notez que les propriétaires d’un terminal Samsung peuvent toujours récupérer Fortnite depuis le Galaxy Store.

Vais-je accéder à la future saison ?

Fortnite fonctionne avec un système de saisons : régulièrement, le jeu de survie et de construction reçoit une grosse mise à jour amenant de nouveaux éléments de gameplay. C’est grâce à ces saisons que la communauté est fidèle. Concernant l’avenir des versions iOS et Android, Epic Games précise : « Une fois que la saison 4 du chapitre 2 démarrera, les joueurs ayant accès à Fortnite pourront toujours jouer à la version 13.40, mais ils n’auront pas accès aux nouveaux contenus ou au Passe de combat ».

Cette alerte permet à Epic Games de jouer sur la sensibilité des joueurs, rejetant ouvertement la faute sur Apple et Google. On rappellera quand même que la saison 4 du chapitre 2 n’est pas prévue avant un petit moment et que, d’ici là, un terrain d’entente aura peut-être été trouvé entre les parties.

J’ai acheté des V-Bucks avant le bannissement, puis-je me faire rembourser ?

Là encore, Epic Games jette la balle dans le camp de Google et Apple. « Apple n’autorise pas Epic Games à rembourser directement les joueurs pour les achats iOS et, à la place, leur demande de s’adresser à Apple pour un remboursement », prévient l’entreprise. Elle oublie juste de dire que tous les objets achetés dans Fortnite sont liés au compte Epic Games et que le bannissement sur l’App Store et le Play Store n’a rien supprimé. On peut d’ailleurs les retrouver sur une autre plateforme (PC, Xbox One, PS4, Switch).

