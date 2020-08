Attendues par tous les joueurs de Fortnite, les voitures seront disponibles ce mercredi 5 août, après une nouvelle mise à jour.

Joueuses et joueurs de Fortnite les attendent depuis maintenant plusieurs semaines. Dans un tweet publié le 3 août, Epic Games a finalement confirmé la bonne nouvelle : les fans pourront conduire des voitures à compter du mercredi 5 août, après une mise à jour appelée JoyRide et déployée dans le cadre de la saison 3 du chapitre 2.

« Ce n’est pas qu’un nom. C’est un avertissement », indique la multinationale en guise de très court teasing. Elle partage l’image d’un bolide portant le nom Whiplash. Tout porte à croire que l’introduction des voitures, absentes de la mise à jour 13.3, pourrait bouleverser l’écosystème Fortnite, comme d’autres ajouts du genre ont pu le faire précédemment. Certains se souviennent encore des bugs liés au caddie, retiré plusieurs fois par Epic Games, et à la polémique autour des robots géants trop puissants.

It’s not just a name. It’s a warning. Experience the #FortniteJoyRide Update on 8.5.2020 pic.twitter.com/fxgCgAMpYk — Fortnite (@FortniteGame) August 3, 2020

On va pouvoir conduire dans Fortnite

Il est aujourd’hui difficile de prédire à quel point les voitures et autres véhicules motorisés à quatre roues sont susceptibles de changer la donne dans Fortnite. Mais le simple fait de pouvoir se déplacer plus rapidement d’un bout à l’autre de la carte représente déjà une grande évolution. Les affrontements pourraient gagner en vitesse, voire en intensité en fonction de ce qu’il sera possible de faire à bord. Sur ce point, une bande-annonce avait montré des joueurs en train de se tirer dessus depuis des véhicules (comme c’est déjà possible depuis des bateaux).

Il pourrait donc y avoir de belles séquences de courses-poursuites à l’avenir, pour peu que le gameplay lié à la conduite tienne la route et soit agréable. En prime, la variété devrait être de mise : voiture sportive, berline, camionnette, pickup… Seules les voitures de police seront absentes après leur suppression en soutien au mouvement Black Live Matters.

La carte de Fortnite, inondée au début de la saison 3 du chapitre 2 après un immense tsunami, contient déjà des voitures (mais on ne peut pas les conduire). Elles sont apparues à mesure que le niveau d’eau a baissé, à l’instar d’autres nouveautés (exemple : une station essence).

