Depuis la nouvelle saison de Fortnite, les joueurs et joueuses attendent de pouvoir conduire des véhicules. Mais la nouvelle mise à jour 13.3 ne répond toujours par à leurs attentes.

La saison 3 du chapitre 2 de Fortnite est bien entamée, mais il est toujours impossible de conduire des voitures, même depuis la mise à jour 13.3 qui vient d’être lancée le 21 juillet 2020. C’était pourtant l’une des promesses du jeu de survie et de construction, lorsque le nouveau volet a été présenté le 17 juin dernier.

Cette troisième saison innove en matière de changement de carte : la majorité de l’île où se déroulent les parties a été submergée par un tsunami, et les joueurs et joueuses doivent évoluer beaucoup plus dans un environnement marin qu’auparavant. L’avantage, c’est que depuis que le gros chapitre 2 de Fortnite a été lancé fin 2019, les personnages peuvent nager dans les rivières qui sillonnent la map, et même les utiliser pour prendre de la vitesse, s’ils maitrisent la bonne technique de saut.

La carte de Fortnite est dévoilée peu à peu

Le principe de la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite est simple : chaque semaine, le niveau de l’eau est censé baisser, dévoilant des éléments de décor qui étaient invisibles au mois de juin dernier.

LA MAP A 7 STAGES ET RECHANGERA ELLE NE SERA PLUS INONDEE #fortniteseason3 #fortnite pic.twitter.com/DAMOBwCcmb — Toxiq / Leaker Fortnite France 🇫🇷 (@ToxiqLeaker) June 17, 2020

Dans la bande-annonce de présentation du passe de combat de ce nouveau volet, l’éditeur Epic Games a montré qu’il serait possible de conduire des voitures : on voit des personnages à bord d’une jeep, d’un pickup ou même d’un camion, en train de canarder des ennemis.

La mise à jour 13.3 vient surtout corriger des bugs du mode créatif, et ajoute quelques micro-changements à la carte de l’île. Par exemple, une station essence a été ajoutée dans le quartier Salty Springs, ce qui laisse penser que les voitures seront peut-être amenées à faire le plein, lorsque les joueurs et joueuses pourront les conduire.